-Avrupa'da borsalar sert satışlarla düştü LONDRA (A.A) - 05.09.2011 - Avrupa'da borsalar, küresel ekonomide resesyon ve Avro Bölgesi'nin borç krizine ilişkin endişelere, ABD'de Federal Konut Finansman Kurumunun (FHFA) gecen hafta cuma günü 17 banka ve diğer mali kuruluş ile yöneticilerine dava açmasının yarattığı kaygılar da eklenince sert satışlarla düştü. Piyasa işlemlerinin sürdüğü Avrupa'da STOXX Avrupa 600 Bankacılık Endeksi yüzde 5,5 değer kaybederken, endeksin yılbaşından bu yana kaybı ise yüzde 33'ü buldu. Avrupa'nın en büyük 300 şirketini kapsayan FTSEurofirst 300 Endeksi de yüzde 3,1 oranında geriledi. İngiliz Royal Bank of Scotland hisseleri yüzde 10, Alman Deutsche Bank hisseleri yüzde 8,2 ve Fransız Societe Generale hisseleri yüzde 8,5 değer kaybetti. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 2,18, Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 3,69 ve Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 3,59 düştü. Avrupa'da ayrıca İsviçre'de Zürih Borsası yüzde 2,63, İtalya'da Milano Borsasında FTSE MIB Endeksi yüzde 3,70, İspanya'da Madrid Borsasında IBEX 35 Endeksi yüzde 3,13, Hollanda'da AEX Endeksi yüzde 3,06, İsveç Borsası'nda OMX 30 Endeksi yüzde 3,53, Yunanistan'da Atina Borsası yüzde 2,42 ve Rusya'da Moskova Borsası'nda MICEX Endeksi yüzde 0,39 geriledi. -Petrol fiyatları- Bu arada ABD'de Ağustos ayında tarım dışı istihdamın değişmemesinin dünyanın en büyük ekonomisinin resesyona gittiği ve bu ülkenin petrol talebinin düşeceği endişeleri ham petrol fiyatlarının gerilemesine de yol açtı. ABD ham petrolünün ekim ayı teslimi varil fiyatı 85 doların ve Londra Brent tipi ham petrolün ekim ayı teslimi varil fiyatı 112 doların altında işlem görüyor. ABD ham petrolünün ekim ayı teslimi varil fiyatı Avrupa'daki işlemlerde bugün 1,60 dolar değer kaybederek 84,85 dolardan işlem görmeye başladı. ABD ham petrolünün ekim ayı teslimi varil fiyatı geçen haftayı 86,45 dolardan kapatmıştı. Londra Brent tipi ham petrolün ekim ayı teslimi varil fiyatı da 1,14 dolar değer kaybederek 111,19 dolardan satılıyor.