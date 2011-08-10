-AVRUPA'DA BORSALAR GENELLİKLE YÜKSELİŞLE KAPANDI LONDRA (A.A) - 09.08.2011 - Avrupa'da borsalar genellikle, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün yapacağı toplantıda ABD ekonomisini canlandıracak bir planın işaretini vereceği beklentisiyle yükselişle kapandı. Avrupa'nın en büyük 300 şirketini kapsayan FTSEurofirst 300 Endeksi yüzde 1,2 oranında değer kazanarak 947,90 puandan günü tamamladı. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 1,89 (95,97 puan) değer kazanarak 5.164,92 puandan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 1,63 (51 puan) yükselerek 3.176,19 puandan günü tamamladı. Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi ise yüzde 0,10 (6,19 puan) azalarak 5.917,08 puana indi. İtalya'da Milano Borsası'nda FTSE MIB Endeksi yüzde 0,52, İsviçre'de Zürih Borsası yüzde 0,60, Hollanda'da AEX Endeksi yüzde 1,30 ve Yunanistan'da Atina Borsası yüzde 0,19 yükseldi. İspanya'da Madrid Borsası'nda IBEX 35 Endeksi yüzde 0,36 ve Rusya'da Moskova Borsası'nda MICEX Endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. -ALTIN REKOR KIRDI- Bu arada altın rekor kırmaya devam etti. Gün içindeki işlemlerde altının ons fiyatı 1.782,50 dolara kadar çıktı. Altını onsu daha sonra 1.730 dolar seviyesinde işlem gördü. Pazartesi günü ilk kez 1.700 doları aşan altının ons fiyatı enflasyona göre ayarlandığında 1980 yılındaki zirvenin altında kaldı. 1980 yılında altının ons fiyatı 850 dolardan satıldı. Bu değer enflasyon esas alınarak hesaplama yapıldığında bugün itibariyle 2 bin 400 dolara denk düşüyor. -PETROL FİYATLARI- Bu arada uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatları gün içinde kararsız hareket etti. ABD ham petrolünün varil fiyatı Eylül ayı teslimi gün içindeki işlemler sırasında 75,71 dolara kadar düşerek Eylül 2010'dan bu yana en düşük seviyesine indi. ABD ham petrolünün varil fiyatı Eylül ayı teslimi daha sonra 30 sent yükselerek 81,61 dolar oldu. ABD ham petrolünün varil fiyatı dün 5,57 dolar (yüzde 6,4) gerileyerek 81,31 dolardan kapanmıştı. Mayıs ayında 115 dolara kadar çıkan ABD ham petrolünün varil fiyatının o zamandan bu yana kaybı ise yüzde 30'u buldu. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı Eylül ayı teslimi de 5 dolar değer kaybıyla 98,74 dolara kadar inerek 8 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı Eylül ayı teslimi daha sonra 32 sentlik yükselişle 104.06 dolara çıktı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı Nisan ayında 127 doların üzerine çıkmıştı.