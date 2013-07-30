Avrupa'da bir tren kazası daha: 35 yaralı

İsviçre'nin batısında iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananların sayısının en az 35 olduğu bildirildi.

Vaud kantonu polisinden yapılan açıklamada, Bern kentinin 50 kilometre güney batısındaki Granges-pres Marnand istasyonu yakınında yerel saatle 19.00'da meydana gelen kazada en az 35 kişinin yaralandığı, 5 kişinin durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

Kurtarma çalışmalarının çok sayıda cankurtaran, itfaiye aracı ve bir helikopterle sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, trenlerden birinin makinist kabinine henüz ulaşılamadığı kaydedildi.

İsviçre tren yolu şirketi CFF sözcüsü Patricia Claivaz enkazda mahsur kalan kişinin trenin makinisti olduğunu söyledi. Mahsur kalan kişinin hala hayatta olup olmadığı ise henüz açıklık kazanmadı.

Polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre, kazada ağır yaralanan 5 kişi, Lozan kenti yakınındaki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İsviçre'deki devlet televizyon kanalı SRF'nin, Vaud kantonu polis sözcüsü Pierre-Olivier Gaudard'da dayanarak daha önce verdiği haberde, kazada 4'ü kritik durumda, 44 kişinin yaralandığı bildirilmişti.