'Avrupa'da bencilliklere yer yok'

Düsseldorf kentinde

yayımlanan ekonomi gazetesi Handelsblatt, Suriye krizinde

ABD'nin rolünü irdeliyor:

“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriyeli despot Beşar Esad’ı Moskova’ya

getirtip dünyaya Rus ordusunun gücünü gösterirken, ABD Başkanı Barack Obama

Batı Virginia’daki eroin salgını ve Kaliforniya'daki bağış toplama işleriyle uğraşıyor.

Rus ordusu ilerliyor, Amerika kendisiyle meşgul. Şu an giderek yerleşen izlenim bu.

Obama geride durup statükoyla yetinmeye çalışıyor. IŞİD’i ‘geri püskürtmek’ ve

‘sonunda yok etmek’ hedefini ortaya koyuyorsa vurgusu ‘yok etmek’ten ziyade

‘sonunda’ kelimesinde. Obama’nın doktrininin anahtar kavramı ‘stratejik sabır’.

Obama’nın bakış açısına göre Esad bir tehdit değil ve IŞİD çembere alınmış

durumda. Dolayısıyla Suriye’deki durumu Avrupadakiler gibi acil görmüyor.”

Ravensburg kentinde yayımlanan Schwaebische

Zeitung ise AB’nin sığınmacı

krizindeki tutumunu eleştiriyor:

“Avrupa ülkelerinin gözünde Avrupa, kendi çıkarlarına yaradığı sürece önemlidir. Şu

an bu prensibe daha çok Doğu Avrupalılar uyuyor. Ama Almanya’yı bunun dışında

tutmak da dar görüşlülük olur. Merkel’in sığınmacıları kontrolsüz şekilde kabul etme

kararı Avrupa hukukuna aykırı düştü. Şunu da gözden çıkarmamak gerek: Macaristan

ya da Hırvatistan’da refah, Almanya ile boy ölçüşebilecek durumda değil. Bu ülkelerde

insanların ellerindekini kaybetme korkusu, zengin Almanya ile kıyaslandığında daha

anlaşılabilir. Polonya’daki seçim sonuçları bir uyarıdır. Avrupa ancak herkes işbirliği

yaptığında işler. Ulusal bencilliklere yer yok. Büyüklerin küçüklere ahlak dersi veren

tavsiyelerine de.”

Reutlinger General-Anzeiger gazetesinin

Polonya seçimleriyle ilgili yorumu ise

şöyle:

“Berlin, Brüksel ve Varşova arasındaki işbirliği gelecekte zorlaşacaktır. (Seçimi

kazanan Hukuk ve Adalet Partisi'nin lideri) Kaçinski Almanya’dan hoşlanmıyor ve

ilkesel olarak AB’yi reddediyor. Avrupa ile tek ilgisi, hiçbir şey vermeyip, mümkün

olduğunca fazlasını almak. Bu bağlamda Macar ruh ikizi Viktor Orban ile bir işbirliğine

girmesi daha olası görünüyor. (Başbakanlık koltuğuna oturacak olan yardımcısı)

Beata Szydlo ‘Kaçinski’nin kızı’ olarak biliniyor. En büyük soru, Szydlo’nun onun

piyonu ve hoparlörü olmayı kabul edip etmeyeceği.”

Die Welt gazetesi

ise Polonya seçimleri ile ilgili endişeleri abartılı buluyor:

“Avrupa medyasının bir bölümü Varşova’nın popülist, hatta ‘Avrupa

karşıtı’ bir

rotaya girdiği görüşünde. Polonya’dan coğrafi olarak ne kadar uzaklaşılırsa bu görüş

daha da ağır basıyor. Polonya’nın gelecekte izleyeceği ekonomi politikaları yabancı

yatırımcıların hoşuna gitmeyebilir, bütçe disiplini gevşetilebilir, ekonomik büyümenin

meyveleri farklı bir şekilde dağıtılabilir. Ama AB açısından düşünülebilecek etkilerine

gelince endişeleri abartmamak gerek. Çünkü Polonya yıllarca özlemini çektiği AB ve

NATO üyeliğinin önemini iyi biliyor. Polonya’da kendini sağcı olarak nitelendirenlerin

neredeyse üçte biri, aynı zamanda AB ile mümkün olduğunca sıkı bir bütünleşmeden

yana olduğunu söylüyor.”

