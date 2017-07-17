Avrupa'da at eti operasyonu: 66 tutuklama

Europol tarafından yapılan açıklamada, 8 ülke polisinin ortak çalışması sonucunda 66 kişi kişinin piyasaya sağlıksız at eti sürdüğü için gözaltına alındığı duyuruldu.

Aylarca sürdürülen operasyonun sona erdiğini belirten yetkililer İspanya'da 65 kişinin gözaltına alındığı, nisan ayında ise örgütün önemli isimlerinden olduğu ifade edilen Hollandalı bir iş adamının tutuklandığını belirtti.

Sağlıksız şartlarda üretilmiş kaçak at etlerinin piyasa değerinin 23 milyon euro olduğu açıklandı.

Avrupa çapında düzenlenen operasyonda, Belçika, Fransa, İtalyai Portekiz, Romanya, İsviçre, İngiltere ve İspanya'dan güvenlik güçleri yer aldı.