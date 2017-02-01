Avrupa'da ara transfer dönemi nasıl geçti?

Avrupa'da ara transfer döneminin sona ermesinin ardından, yüksek bonservis bedeliyle takım değiştiren futbolcular göze çarptı.

FIFA kuralları gereği 4 Ocak'ta başlayıp 31 Ocak'ta biten ara transfer dönemi, ödenen yüksek bonservis bedelleri nedeniyle hareketli geçti.

Bu dönemde en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan isim Çin Süper Lig'in yolunu tuttu. İlk 5'teki diğer futbolculardan ikisi Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) kadrosuna katıldı. Birer futbolcu ise Manchester City ve Olympique Marsilya'ya imza attı.

En yüksek bonservis bedeli Oscar'a

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Oscar, Çin Süper Lig takımlarından Şanghay SIPG'e 60 milyon avroya transfer olarak ara dönemin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu oldu.

Oscar'ı, Alman ekibi Wolfsburg'dan PSG'ye geçen Julian Draxler takip etti. 23 yaşındaki Alman futbolcu Draxler, 40 milyon avro bonservis bedeliyle PSG'nin yolunu tuttu. Fransız kulübü ayrıca Portekiz ekibi Benfica'dan 20 yaşındaki Gonçalo Guedes'i 30 milyon avroya transfer etti.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola ile ligde istenilen sonuçları alamayan Manchester City, 19 yaşındaki Brezilyalı Gabriel Jesus'u kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, Jesus için Brezilya temsilcisi Palmeiras'a 32 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

İngiliz ekibi West Ham United'da oynamak istemediğini belirten Fransız futbolcu Dimitri Payet, yaklaşık 29 milyon avro bonservis bedeliyle eski takımı Olympique Marsilya'ya transfer olarak listenin 5. sırasında yer aldı.

Ara transfer döneminin suskun kalanları

Yüksek bonservis bedelleri ara transfer döneminin hareketlenmesine neden olsa da, Barcelona, Bayern Münih ve Manchester United gibi kulüpler kadrosuna yeni oyuncular katmadı.

Wolfsburg Yunus Mallı için 12,5 milyon avro ödedi

Milli futbolcu Yunus Mallı, ara transfer döneminde 12,5 milyon avro bonservis bedeliyle Alman ekibi Mainz 05'ten Wolfsburg'a transfer oldu.

Diğer bir Alman ekibi Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki İsveçli Alexander Isak'ı yaklaşık 9 milyon avroya kadrosuna katması da transfer gündeminin ön sıralarında yer aldı.