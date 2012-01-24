-Avrupa'da 8 Türk voleybol takımı yoluna devam ediyor ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Avrupa kupalarında mücadele eden 8 Türk voleybol takımı yoluna devam ederken, Avrupa Voleybol Konfederasyonu Kupası'nda (CEV Cup) Halkbank elendi. Avrupa Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde (A) Grubunu 5 galibiyet, 1 yenilgi ve 15 puanla lider tamamlayan Arkas Spor, play-off turuna yükseldi. Arkas Spor, bu turda Polonya'nın Zaksa takımıyla eşleşti. Bayanlarda ise (B) Grubunu 5 galibiyet, 1 yenilgi ve 15 puanla lider bitiren Fenerbahçe Universal, play-off turunda Çek Cumhuriyeti'nden Vk Modranska ile mücadele edecek. Play-off turunda daha önceki yıllar da da olduğu gibi iki Türk takımının eşleşmesi yer alıyor. (A) Grubunu 4 galibiyet, 2 yenilgi ve 10 puanla 2. sırada tamamlayan Eczacıbaşı VitrA ile (D) Grubunu 5 galibiyet, 1 yenilgi ve 14 puanla lider tamamlayan Vakıfbank Türk Telekom, play-off turunda birbirleriyle eşleştiler. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde bayanlar ve erkeklerde play-off turu ilk maçları 31 Ocak-2 Şubat tarihlerinde, rövanş maçları ise 7-9 Şubat tarihlerinde oynanacak. İki galibiyet alan taraf tur atlayacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda 2. maçın hemen sonunda ''altın set'' oynanacak ve bu seti alan takım tur atlayacak. Avrupa Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde (E) Grubu'nda yer alan Fenerbahçe Grundig, 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 8 puanla grubunu 3. sırada tamamladı. Ligden elenen sarı-lacivertli ekip, gruplarını 3. sırada bitiren takımlar arasında en iyi dereceyi yaptığı için CEV Kupası Çalenç Turu'na katılmaya hak kazandı. Türk temsilcisi, bu turda Asseco Resovia takımıyla eşleşti. Erkeklerde 3. turda Rusya'nın Dinamo takımıyla eşleşen Halkbank, deplasmanda yaptığı ilk maçı 3-0 kaybetmişti. Güçlü rakibi karşısında sahasındaki rövanş maçını da 3-2 yitiren Türk temsilcisi kupaya veda etti. CEV Cup'ta, erkeklerde Çalenç Turu ilk maçları 31 Ocak-2 Şubat, rövanş maçları ise 7-9 Şubat tarihlerinde oynanacak. Bayanlarda 2. turda Belçika'nın Asterıx Kıeldrecht takımıyla eşleşen Galatasaray, delasmandaki ilk maçı 3-0 kazanmıştı. Sahasındaki rövanş maçını 3-2 kaybeden Galatasaray, altın sette 15-12 galip gelerek tur atlayan taraf oldu. Türk temsilcisi 3. turda Yunanistan'ın A.E.K takımı ile eşleşti. CEV Cup'ta bayanlarda 3. tur ilk maçları 31 Ocak-1 Şubat, rövanş maçları ise 7-9 Şubat tarihlerinde yapılacak. Erkekler Çalenç Kupası ilk turunda Bosna-Hersek'ten Kakanj ile karşılaşan Galatasaray Yurtiçi Kargo, deplasmandaki ilk maçı 3-2, sahasındaki rövanş maçını ise 3-0 kazanarak tur atladı. Türk temsilcisi 2. turda Ukrayna'nın Lokomotyv takımıyla eşleşti. Bayanlarda ise ilk turda Slovenya'nın Calcit takımını deplasmanda 3-1, sahasında ise 3-0 yenerek tur atlayan İller Bankası 2. turda Romanya'nın C.S.U Targu Mures takımıyla eşleşti. Çalenç Kupası'nda bayanlar ve erkeklerde 2. tur maçları 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yapılacak.