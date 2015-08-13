Avrupa'da 22 milyon ton yemek çöpe gidiyor

Avrupa Komisyonu'nun görevlendirdiği uzmanlarca yapılan bir araştırma, 6 Avrupa ülkesinde toplamda 22 milyon ton yiyeceğin çöpe gittiğini ortaya koydu. İngiltere, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Almanya ve Romanya'nın gıda israfına ilişkin 6 ulusal araştırmanın analizleri en fazla israfı İngiltere'nin yaptığını, Romanya'nın ise en az yiyeceği çöpe atan ülke olduğunu gösterdi.

"Environmental Research Letters" dergisinde yayımlan araştırmada en fazla çöpe atılan yiyeceklerin başında meyvenin geldiği bunu, sebzeler, tahıl ürünleri ve etin izlediği belirtildi.

İsrafın yüzde 80'inin önlenebilir olduğuna da dikkati çeken uzmanlar, 22 milyon ton gıda israfının her yıl 57 kilometre küp su kaybına denk geldiğini açıkladı.