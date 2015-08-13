T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avrupa'da 22 milyon ton yemek çöpe gidiyor

Altı Avrupa ülkesinin gıda israfına ilişkin araştırmaların incelenmesi sonucu hazırlanan rapor Romanya'nın ise en az yiyeceği çöpe atan ülke olduğunu gösterdi

13 Ağustos 2015 00:40

Avrupa Komisyonu'nun görevlendirdiği uzmanlarca yapılan bir araştırma, 6 Avrupa ülkesinde toplamda 22 milyon ton yiyeceğin çöpe gittiğini ortaya koydu. İngiltere, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Almanya ve Romanya'nın gıda israfına ilişkin 6 ulusal araştırmanın analizleri en fazla israfı İngiltere'nin yaptığını, Romanya'nın ise en az yiyeceği çöpe atan ülke olduğunu gösterdi.

"Environmental Research Letters" dergisinde yayımlan araştırmada en fazla çöpe atılan yiyeceklerin başında meyvenin geldiği bunu, sebzeler, tahıl ürünleri ve etin izlediği belirtildi.

İsrafın yüzde 80'inin önlenebilir olduğuna da dikkati çeken uzmanlar, 22 milyon ton gıda israfının her yıl 57 kilometre küp su kaybına denk geldiğini açıkladı.

   

ETİKETLER

çöpavrupaingiltereromanyayiyecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24