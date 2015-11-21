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Dünya

Avrupa'da 17.9 milyar dolarlık tarihi halka arz

Hollanda hükümetinin ABN Amro bankın halka arzında en az 3.3 milyar Euro’sunu karşılayacağı belirtildi

21 Kasım 2015 12:20

Hollandalı ABN Amro bankın, 17.9 milyar dolarlık halka arz değeriyle Avrupa'da 2008'den bu yana en büyük banka halka arzı olarak tarihe geçti.

Dünya’da yer alan habere göre; Hollanda hükümeti tarafından işletilen ABN AMRO Bank N.V, hisse başına 17,75 Euro (19 dolar) toplamda 17,9 milyar dolarlık halka arz değeriyle 2008 yılındaki finansal krizden bu yana Avrupa'nın en büyük banka halka arzı oldu.

Hollanda hükümeti 2008 krizinde zor duruma düşen ABN Amro'nun yeniden halka açık bir bankaya dönüştürülmesi için piyasa değerini belirledi. ABN AMRO Bank'ın piyasa değeri 16,7 milyar Euro (17.9 milyar dolar) olarak açıklandı. Hollanda hükümetinin halka arzda en az 3.3 milyar Euro’sunu karşılayacağı belirtildi.

ABN Amro hisselerinin bugün işlem görmeye başlayacak.

ABN Amro, 2008 yılındaki küresel krizde zor duruma düşmüş ve Hollanda hükümeti tarafından kurtarılmıştı.

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