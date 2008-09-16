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Avrupa'da 147. kez

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında yarın Porto ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 146 Avrupa Kupası maçında 50 galibiyet, 73 yenilgi aldı.

16 Eylül 2008 03:00


Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında yarın Porto ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugüne dek oynadığı 146 Avrupa Kupası maçında 50 galibiyet, 73 yenilgi aldı.


Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Portekiz'in FC Porto takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 147. maçına çıkacak. 

arrow F.Bahçe'nin Avrupa serüveni

arrow ‘Fener’i büyütmeyin’

arrow Deivid'in favorisi Arsenal ve Porto

arrow Fenerbahçe'nin 6. Devler Ligi macerası

arrow Semih ve Edu Porto'da yok

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 146 maçta, 50 galibiyet, 23 beraberlik ve 73 yenilgi aldı. Rakip filelere toplam 181 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 244 gole engel olamadı.

Fenerbahçe'nin, Avrupa kupalarında yaptığı 146 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle: 

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 16 9 4 3 30 13
Şampiyonlar Ligi 34 11 4 19 38 59
Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
Toplam 146 50 23 73 181 244


Avrupa Serüveni

Avrupa kupalarında geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayarak tarihinin en önemli başarısını sergileyen Fenerbahçe, bu sezon başarı çıtasını daha da yukarıya taşımayı hedefliyor.

'Devler Ligi'nde yarın G Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Porto ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, hedefi doğrultusunda rakip sahada zorlu bir sınav verecek.

35 sezonda mücadele ettiği Avrupa kupalarında en önemli başarısını geçen sezon ortaya koyan Fenerbahçe, bugüne dek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale, UEFA Kupası'nda 3. tura, Kupa Galipleri Kupası'nda da çeyrek finale kadar yükseldi.

Deplasman performansı

Fenerbahçe, Avrupa arenasında deplasmanda 75. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında bugüne dek çıktığı 74 dış saha maçında 13 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 12 beraberlik, 49 yenilgi aldı.

Avrupa arenasında deplasmanda yaptığı son maçta, bu sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sırp ekip FK Partizan ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, yarınki zorlu mücadelede deplasmandan puanla dönmeye çalışacak.

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