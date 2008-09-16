Avrupa'da 147. kez

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 146 maçta, 50 galibiyet, 23 beraberlik ve 73 yenilgi aldı. Rakip filelere toplam 181 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 244 gole engel olamadı.
Fenerbahçe'nin, Avrupa kupalarında yaptığı 146 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:
Organizasyon
O
G
B
M
A
Y
UEFA Kupası
54
18
10
26
72
91
Şampiyon Kulüpler Kupası
33
9
4
20
30
70
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
16
9
4
3
30
13
Şampiyonlar Ligi
34
11
4
19
38
59
Kupa Galipleri Kupası
9
3
1
5
11
11
Toplam
146
50
23
73
181
244
Avrupa Serüveni
Avrupa kupalarında geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayarak tarihinin en önemli başarısını sergileyen Fenerbahçe, bu sezon başarı çıtasını daha da yukarıya taşımayı hedefliyor.
'Devler Ligi'nde yarın G Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Porto ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, hedefi doğrultusunda rakip sahada zorlu bir sınav verecek.
35 sezonda mücadele ettiği Avrupa kupalarında en önemli başarısını geçen sezon ortaya koyan Fenerbahçe, bugüne dek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale, UEFA Kupası'nda 3. tura, Kupa Galipleri Kupası'nda da çeyrek finale kadar yükseldi.
Deplasman performansı
Fenerbahçe, Avrupa arenasında deplasmanda 75. maçına çıkacak.
Avrupa kupalarında bugüne dek çıktığı 74 dış saha maçında 13 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 12 beraberlik, 49 yenilgi aldı.
Avrupa arenasında deplasmanda yaptığı son maçta, bu sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sırp ekip FK Partizan ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, yarınki zorlu mücadelede deplasmandan puanla dönmeye çalışacak.