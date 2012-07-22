Avrupa'da 1 otomobil alana, 2.'si bedava!

Özellikle bazı ülkelerde satışları iyiden iyiye düşen ve stokları artan otomotiv üreticileri, Avrupa’da kampanya silahına sarılırken, “Bir alana, diğeri bedava” fırsatları bile sunmaya başladı.

Avrupa’da yılın ilk yarısında yüzde 7’lik kayıp yaşayan otomobil satışları, stoklar nedeniyle zarar eden üreticileri indirimlere ve çeşitli kampanyalar düzenlemeye itti. Örneğin İtalya’da Honda CR-V 7 bin euro indirimle 22 bin 900 euro’ya satılırken, test sürüşü yapanlara futbol topu hediye ediliyor. İngiltere’de Peugeot, yeni otomobil alan müşterilerine üç yıllık bedava sigorta, vergi, bakım ve yol yardımı sunuyor.

Avrupa’da markaların kampanyalarında uyguladığı indirim oranları yüzde 30’a ulaşıyor. İtalya’da Ford’un Ka modeli, 7 bin 950 euro’ya alıcı beklerken, bunun Hermes marka bir kadın çantasının fiyatına yakın olduğu söyleniyor.



Piyasaya çıkmadan indirim var!



Yine İngiltere’de “Carfile” internet sitesi, kasım ayında piyasaya çıkacak Jaguar’ın yeni XF Sportbrake modeline bile yüzde 8.5 indirim uyguluyor. Fiat, İtalya’da bazı modellerini satın alanlara üç yıla varan süreler için ucuz benzin promosyonu yaparken, Renault’nun, satışların dibe vurduğu İspanya’daki kampanyası hayli ilginç. Renault, Espace veya Laguna satın alan müşterilerine, 5 bin euro değerinde bir elektrikli Twizy veriyor.



14 bin TL’ye varan indirimler var



Bu yılın ilk yarısında satışların Türkiye’de de yavaş seyretmesi, temmuz ayında firmaları farklı kampanyalara yöneltti. Kampanyalarda 14 bin TL’ye varan indirimler, 2013’e kadar taksit erteleme gibi seçenekler var.

Citroen: Temmuz ayı boyunca binek modellerinde anahtar teslimde 5 bin TL’ye varan takas indirimi sunuyor. Hafif ticari araçları Nemo ile Berlingo Combi modellerinde de 18 bin TL için 18 ay sıfır faiz avantajı uyguluyor.

Chevrolet: Yeni Aveo Hatchback’te 3 bin 200 TL’lik otomatik vites farkını almıyor. Cruze modelleriyse sadece temmuz ayına özel 35 bin 905 TL‘den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Dacia: Tüm modellerinde temmuz ayında “Şimdi Al, Kurban Bayramı’ndan Sonra Öde” ve “Dosya Masrafı Bizden”kampanyası düzenliyor.

Fiat: Temmuzda binek modellerinde peşin fiyatına 18 bin TL, 18 ay “0” faiz ya da 30 bin TL için 3 yıl yüzde 0.79 faizli kredi seçenekleri sunan Fiat, Linea modellerinde KDV’yi kendisi ödüyor. Ticari araçlarında da, kredili ve nakit alımlarda ÖTV miktarı kadar indirim yapan Fiat, Koç Fiat Kredi desteğiyle 15 bin TL’ye kadar kredi kullanımlarında 3 yıla varan vadede yüzde “0” faiz imkanı sunuyor. Ticari sınıfındaki Ducato’nun Servis versiyonuysa 3 yıl sıfır faizli kredi ya da 14 bin TL indirimle satılıyor.

Ford: Bu ay boyunca binek ve ticari araç modellerinde düşük peşinatlarla günde 19 TL’den başlayan taksit seçenekleri ve 60 aya varan vadeler sunuyor. Binek ve ticari modellerinde 18 bin TL’ye 18 ay için “0” faiz uygulayan Ford, aynı zamanda müşterilerine “Ford Options” sisteminden faydalanma imkanı da sunuyor.

Hyundai: Accent Blue 37 bin 45, i30 43 bin 900, i20 28 bin 490, ix20 49 bin 800 ve ix35 54 bin 400 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. ix20 ve ix35 için 30 bin TL’ye 36 ay vade ve yüzde 0.99 faiz uygulanıyor.

Mercedes: C-Serisi’ne özel yüzde 0.79’luk faiz oranıyla kurumsal Mercedes müşterileri aylık1.267 TL’den, kişisel müşterilerse aylık 1.301 TL’den başlayan taksitlerle aracı satın alabiliyor. E-Serisi için de aynı faiz oranları söz konusu.

Skoda: Temmuz boyunca tüm Skoda modellerini 2 bin ile 7 bin 300 TL arasında değişen takas indirimleriyle satın almak mümkün.

Toyota: İndirimlerin yanı sıra yeni Yaris’i 230 TL, Auris’i 275 TL ve Corolla’yı 350 TL’den başlayan taksitlerle satıyor. Temmuz kampanyasında, yüzde 1.08’den başlayan faiz oranlarıyla 60 aya varan vadeler, ilk ödemeyi 2013’de yapabilme ve balon ödeme gibi seçenekler mevcut.

Opel: Dizel motorlu modeller çok avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Bu kampanya, Corsa, Astra Hatchback ve Insignia Sedan modellerinde geçerli.

Nissan: Micra ve Note modellerine 12 ay vadede 10 bin TL için “0” faiz, Juke modeline 13 bin TL için 13 ay vadede “0” faiz, Qashqai modeline de 18 bin TL için 18 ay vadede “0” faizli kredi uygulanıyor.

Peugeot: Temmuz boyunca 308, 3008 ve 5008 modellerine 24 bin TL kredi 24 ay vade ve “0” faiz oranı sunuluyor. 508 modelini de 20 ay vadede yüzde “0” faizli 20 bin TL kredili olarak satın almak mümkün. 5008 modelinde de Video Pack ve Buz Devri’nin 3’lü DVD seti hediye.

Renault: Temmuzda “Şimdi Al 2013’te Öde” kampanyası var. Tüm binek araçları ve Kangoo Multix modelinde geçerli kampanyayla 48 bin lira ve 48 aya kadar vadeler için yüzde 0.89 sabit faizli kredi fırsatı da sunuyor. Master ve Trafic’te 24 bin liraya, 24 ay sıfır faiz kampanyası da sürüyor.