Avrupa yolunda son engel Hırvatistan

T24- Polonya ve Ukrayna'nın evsahipliğinde düzenlenecek 2012 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için play-off oynama hakkı kazanan A Milli Takım'ın rakibi Hırvatistan oldu.

Play-off kuraları Polonya'nın Krakow kentinde çekildi. Kuraya ikinci torbadan giren Türkiye'yi A Milli Takım İdari Menajeri Okan Buruk ile Antrenör Oğuz Çetin temsil etti. Öte yandan, Estonya ile İrlanda Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti ile Karadağ, Bosna Hersek ile de Portekiz eşleşti.

Play-off turunda ilk maçlar 11-12 Kasım’da, rövanşları ise 15-16 Kasım tarihlerinde oynanacak. Şampiyonaya katılacak 16 takımın belirlenmesinin ardından 2 Aralık’ta Ukrayna’nın başkenti Kiev’de grup kuraları çekilecek.

Ay yıldızlılar, Hırvatistan ile oynayacağı play-off karşılaşmalarının ilkini Türkiye'de, ikinci karşılaşmayı ise Hırvatistan'da oynayacak.

Finallere katılacak 16 takımdan 12'si oynanan grup maçlarının ardından belli olmuştu. Polonya ve Ukrayna'nın direkt katılacağı organizasyon için gruplarını daha önce lider bitirmeyi garantileyen Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve İngiltere finaller için bileti kapmıştı. Oynanan grup maçların ardından Rusya, Yunanistan, Danimarka ve Fransa gruplarını lider bitirerek finallere gitme hakkı kazanmıştı. İsveç ise "En iyi ikinci" kontenjanından finallere doğrudan giden takım olmuştu.

İŞTE 2012 AVRUPA ŞAMPİYONASI PLAY-OFF TURU'NDAKİ EŞLEŞMELER:

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN

ESTONYA - İRLANDA CUMHURİYETİ

ÇEK CUMHURİYETİ - KARADAĞ

BOSNA HERSEK - PORTEKİZ