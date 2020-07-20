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Spor

Avrupa yılın futbolcusu ödülü olarak bilinen Ballon d'Or bu yıl hiçbir futbola verilmeyecek

20 Temmuz 2020 16:38

Avrupa yılın futbolcusu ve 'Altın Top' olarak bilinen Ballon d'Or bu yıl hiçbir futbola verilmeyecek.

France Football dergisi, Ballon d'Or ödülünün 2020 yılında verilmeyeceğini, bireysel ödüller yerine yılın en iyi 11'inin seçileceğini duyurdu.

Goal.com'da yer alan habere göre, France Football dergisi tarafından yapılan açıklamada, bu yılın Koronavirüs salgını nedeniyle sıra dışı bir şekilde geçtiği ve bu yüzden 2020 yılının bireysel ödüllerinin dağıtılmayacağı belirtildi.

France Football, bireysel ödüller yerine bu yıl 'Rüya Takım' adı altında yılın en iyi 11'inin belirleneceğini açıkladı. 

Yılın en iyi futbolcusuna verilen ödülün sahibi geçen sene Lionel Messi olmuştu. Messi, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarında 'Altın Top'a layık görülmüş ve ödülü en fazla kazanan futbolcu olmayı başarmıştı

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