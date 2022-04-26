Avrupa Yeşiller Partisi'nden Gezi davası yorumu: Türk hükümeti, temel haklara ve hukukun üstünlüğüne karşı tüm saygısızlığını bir kez daha gözler önüne seriyor

Avrupa Yeşiller Partisi'nin eş başkanı Evelyne Huytebroeck, Gezi davasında çıkan kararlarla ilgili olarak, "Türk hükümeti, temel haklara ve hukukun üstünlüğüne karşı tüm saygısızlığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Erdoğan'ın otoriter rejiminin ülkedeki demokrasi standartlarını yükseltecek, Türkiye'yi Avrupa'ya yaklaştıracak herhangi bir reforma girişmeye niyeti yok." dedi.

Avrupa Yeşiller Partisi, Osman Kavala, diğer aktivistler ve aileleriyle tam dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, "'Gezi protestoları' davası, Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi ve diğer aktivistlerin uzun hapis cezalarına mahkûm edilmesiyle olabilecek en kötü biçimde sonuçlandı. Siyasi amaçlı bu gösteri ve sonucu, toplanma özgürlüğü, demokrasi ve insan haklarına Türk hükümeti tarafından yöneltilen baskının açık ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Yeşiller Partisi'nin eş başkanı Evelyne Huytebroeck açıklaması şöyle:

"Erdoğan'ın Türkiye'yi Avrupa'ya yaklaştıracak herhangi bir reforma girişmeye niyeti yok"

"Türk hükümeti, temel haklara ve hukukun üstünlüğüne karşı tüm saygısızlığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Erdoğan'ın otoriter rejiminin ülkedeki demokrasi standartlarını yükseltecek, Türkiye'yi Avrupa'ya yaklaştıracak herhangi bir reforma girişmeye niyeti yok. Avrupa Yeşiller Partisi, haksız yere yargılanan ve haksız muameleye tabi tutulan tüm siyasi mahkumların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyor."

Türkiye Yeşil Solu Partisi Eş Sözcüsü Ayşe Erdem ise:

"Aktivistlerin ülkemizdeki özgürlükleri ve yaşamları için artık korkmamaları için mücadele etmeye devam edeceğiz"

"Türkiye, hükümeti sorumluluğa zorlayacak karşı güçler olmadan bir demokrasi olarak işleyemez. Özgür medya, sivil toplum ve muhalefet partileri özgürce ve güvenli bir şekilde faaliyet gösterebilmelidir. Bu gösteri davasının trajik kararı, mevcut hükümetin böylesine özgür bir faaliyet alanına izin vermeye niyetinin olmadığını bir kez daha gösteriyor. Demokratik haklarını kullanan aktivistlerin ülkemizdeki özgürlükleri ve yaşamları için artık korkmamaları için mücadele etmeye devam edeceğiz."