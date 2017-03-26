Avrupa yaz saati uygulamasına geçti, Türkiye'de saat kaç?

Avrupa'da 26 mart Pazar günü itibariyle, gece yarısından sonra saatler 1 saat ileri alınarak ’Yaz saati’ uygulamasına geçildi. Böylece Avrupa ülkelerinin Türkiye ile arasındaki 1 saatlik fark ortadan kalktı.

Türkiye'de ise bu yıl 'kış saati uygulaması' sebebiyle saatler geri alınmadığı için bir değişiklik olmayacak.

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki 1 saatlik farkı ortadan kaldıran bu gelişme, bazı cihazların otomatik saat güncellemesi yapması sebebiyle kafa karışıklığına neden oldu.

Türkiye'de saatler aynı kalırken, çok sayıda kişi sosyal medyada bu karışıklık nedeniyle paylaşımlarda bulunmaya başladı.

Bazı yorumlar şöyle:

Türkiye'de yaz saati kalıcı hale getirilmişti

Bakanlar Kurulu’nun aldığı, 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla; 30 Ekim’den itibaren, saatlerin 1 saat geri alınmasına son verilerek, yaz saati kalıcı hale getirilmişti. Böylece 1973’ten bu yana her yıl, mart ayında 1 saat ileri alınan saatlerin, ekimde bir saat geri alınması uygulamasına son verilmiş, zaman GMT+3 diliminde sabitlemiş olmuştu. Uygulama ile Türkiye’nin Ortadoğu ve bazı Afrika ülkeleriyle saat farkı ortadan kalkmış, Avrupa ülkeleriyle saat farkı 1 saatten 2 saate, İngiltere ile de 2 saatten, 3 saate çıkmıştı.



Türkiye’de karanlıkta işe gitmekten, çocuklarını sabah ezanı okunmadan gece okula göndermekten yakınan kişilerin internette başlattıkları 140 bini aşan imza kampanyaları sonuç vermemişti.