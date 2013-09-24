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Dünya

Hile iddiaları nedeniyle Eurovision’da reform yapılacak

EBU Direktörü Jon Ola Sann, '2014’ten itibaren her ülkenin milli jürisinde kimlerin yer aldığının ve finalde her jüri üyesinin hangi parçaya nasıl oy verdiğinin açıklanacağını' bildirdi

24 Eylül 2013 10:39

Aralarında Türkiye’nin de bulduğu bir dizi ülkenin Eurovision Şarkı Yarışması’na hile karıştığı gerekçesiyle katılmama kararı alması, Avrupa Yayın Birliği EBU’yu reform yapmaya yönlendirdi.

EBU oylamada şeffaflığı artırmak için seyirci oylarını da izlenebilir hale getirecek. Eurovision’un resmi internet sitesinde oylama yapılan ülkelerdeki halk oylarının dağılımı anlık olarak izlenebilecek ve olası itirazlar şikayet merkezine iletilebilecek.

Türkiye’nin hileli oylama gerekçesiyle katılmayacağını açıkladığı ve eski kurallara göre yapılacak son 2014 Eurovision Şarkı Yarışması’na Mayıs ayında Danimarka ev sahipliği yapacak.

 

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