Hile iddiaları nedeniyle Eurovision’da reform yapılacak

Aralarında Türkiye’nin de bulduğu bir dizi ülkenin Eurovision Şarkı Yarışması’na hile karıştığı gerekçesiyle katılmama kararı alması, Avrupa Yayın Birliği EBU’yu reform yapmaya yönlendirdi.

EBU oylamada şeffaflığı artırmak için seyirci oylarını da izlenebilir hale getirecek. Eurovision’un resmi internet sitesinde oylama yapılan ülkelerdeki halk oylarının dağılımı anlık olarak izlenebilecek ve olası itirazlar şikayet merkezine iletilebilecek.

Türkiye’nin hileli oylama gerekçesiyle katılmayacağını açıkladığı ve eski kurallara göre yapılacak son 2014 Eurovision Şarkı Yarışması’na Mayıs ayında Danimarka ev sahipliği yapacak.