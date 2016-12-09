Avrupa Yargı Kurulları Ağı, HSYK’nın gözlemci statüsünü askıya aldı

Türkiye-AB ilişkilerinin gerilmesi ve Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulması yönündeki tavsiye kararı yargı alanında da etkisini gösterdi. Avrupa Yargı Kurulları Ağı (ENCJ), “gerekli şartları karşılayamaz hale gelmesi” gerekçesiyle Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun gözlemci statüsünü askıya aldı.

ENCJ tarafından yapılan açıklamada, üyelik ve gözlemci statüsü şartı olarak kurumların yürütme ve yasama organlarından bağımsız olması ve adaletin bağımsız olarak uygulanması gerekliliğine dikkat çekildi.

HSYK’nin darbe girişiminin ardından binlerce hakim ve savcıyı sorgusuz sualsiz görevden aldığını, alınan kararlarda asgari uluslararası standartlara dahi uyulmadığı belirtildi.