T24 LogoT24 Logo
Gündem

Avrupa Yargı Kurulları Ağı, HSYK’nın gözlemci statüsünü askıya aldı

Gerekçe olarak HSYK'nın “gerekli şartları karşılayamaz hale gelmesi” durumu gösterildi

09 Aralık 2016 20:56

Türkiye-AB ilişkilerinin gerilmesi ve Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulması yönündeki tavsiye kararı yargı alanında da etkisini gösterdi. Avrupa Yargı Kurulları Ağı (ENCJ), “gerekli şartları karşılayamaz hale gelmesi” gerekçesiyle Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun gözlemci statüsünü askıya aldı.

ENCJ tarafından yapılan açıklamada, üyelik ve gözlemci statüsü şartı olarak kurumların yürütme ve yasama organlarından bağımsız olması ve adaletin bağımsız olarak uygulanması gerekliliğine dikkat çekildi.

HSYK’nin darbe girişiminin ardından binlerce hakim ve savcıyı sorgusuz sualsiz görevden aldığını, alınan kararlarda asgari uluslararası standartlara dahi uyulmadığı belirtildi.

ETİKETLER

hsykAvrupa Yargı Kurulları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24