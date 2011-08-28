Avrupa Yarasalar Günü kutlu olsun!

T24 - Birleşmiş Milletler tarafından "2011 Uluslararası Yarasa Yılı" kapsamında yarın kutlanacak Avrupa Yarasalar Günü etkinlikleri Norveç'ten Portekiz'e birçok ülkede düzenleniyor.



Etkinliklerde sayıları hızla azalan yarasaların korunması amacıyla yarasa sevgisini yaygınlaştırmak hedefleniyor.



Bu yıl on beşincisi düzenlenecek Dünya Yarasa Günü'nde yapılacak toplantılar ve doğa yürüyüşleriyle şimdiye dek olumsuz bir şöhrete sahip olmuş yarasaların imajlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.



Bu amaçla kan emen saldırgan yaratıklar olarak bilinen yarasaların, aslında sıra dışı özellikleri olan sevimli ve sosyal hayvanlar oldukları vurgusu yapılıyor.



Uluslararası Doğa Koruma Birliği yarasaların sayılarının hızla azalmakta olduğunu ve bu konuda bir an önce adımlar atılması gerektiğini belirtiyor.



Birliğe göre, yarasa nüfusunun azalmasının sebepleri arasında yaşam alanlarının daralması ile insanlar tarafından öldürülmeleri öne çıkıyor.



Bu sebeple bir yandan yarasaların doğal yaşam bölgeleri koruma altına alınırken, yaygın yarasa algısının iyileştirilmesi çabaları sürüyor.



İngiltere'deki Yarasa Koruma Vakfı tarafından yürütülen “Yarasa Sayma” projesini yürüten Dan Merrett, insanların kafalarındaki yarasa imajını değiştirmek için öncelikle yarasalar hakkındaki yanlış söylentileri ortaya döküp, onları çürüttüklerini belirtiyor.



Ardından, programa katılan meraklıları yarasaların yaşam alanlarında yarasalarla tanıştırdıklarını söyleyen Merrett "yarasa izleme yürüyüşlerimize katılan kişilerin çoğu geri döndüklerinde gülümsüyor oluyorlar" diyor.



Dan Merrett, özellikle kimi yarasa türlerinin yakından görüldüklerinde sevimli olduklarının anlaşıldığını söylüyor.



Berret ayrıca yarasaların sosyal bir doğaları olduğunu ve bu yüzden insana sempatik gelmelerinin, sevilmemelerinden daha normal olduğunu belirtiyor.





