Avrupa’ya göç arayışındaki 1876 Iraklı Belarus'tan ülkelerine döndü

Avrupa’ya göç arayışı ile Belarus’tan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçmek isteyen 1876 Irak vatandaşı, tahliye uçuşları ile geri gönderildi.

Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır bölgesinde geçici olarak hazırlanan lojistik merkezindeki kapalı alanda, çoğunluğu Irak’tan gelen ve Avrupa’ya geçme arayışında olan 2 bin civarındaki kişi bekleyişini sürdürürken, Avrupa’ya göç arayışı ile Belarus’a gelenlerin ülkelerine geri dönüşü de devam ediyor.

Irak Havayollarından yapılan açıklamaya göre, düzenlenen tahliye uçuşları ile Belarus’un başkenti Minsk’ten şu ana kadar 1876 Irak vatandaşı ülkesine döndü. Açıklamada, 28 ve 29 Kasım’da da tahliye uçuşlarının gerçekleştirileceği aktarıldı.

Belaruslu yetkililerin verdiği bilgiye göre, krizin başladığı günlerde Belarus-Polonya sınırında 2 bin civarında kişi, bunların dışında Belarus topraklarında ise 5 bin kişi olmak üzere toplam 7 bin kişi Avrupa’ya geçmek için bekliyordu.