"Avrupa'ya bir şey kalmadı": ABD, Remdesivir stoklarının hemen hepsini satın aldı

ABD, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında tedavide kullanılan Remdesivir isimli ilacın gelecek 3 aylık bütün stoklarını kendi satın aldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Liverpool Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Dr. Andrew Hill, "İlaç stoğunun hemen hemen hepsini aldılar, Avrupa'ya birşey kalmadı" dedi. Uzmanlar da ABD'nin Remdesivir adlı ilaç konusunda attığı tek taraflı adımın, yeni tip Koronavirüs aşısı bulunduğu durumda ABD'nin dünyanın kalanını düşünmeden hareket edeceğine ilişkin soru işaretleri yarattığını söyledi.

Gilead isimli firma tarafından üretilen Remdesivir isimli araç ABD'de Koronavirüs tedavisinde kullanımı önerilen ilk ilaç oldu. Trump yönetimi Gilead'in Temmuz, Ağustos ve Eylül üretiminden 500 bin doz şimdiden satın aldı.