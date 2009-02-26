Avrupa, 'vize'yle dalga geçti

Avrupa Adalet Divanı'nın Türk işadamlarının Avrupa Birliği içinde vizesiz serbest dolaşımına izin veren kararı Avrupa'da espri konusu oldu. Hollanda Radyosu, Türkiye'nin nüfusuna atfen, "Yakında 70 milyon Türk işadamı Avrupa'ya gelecek" dedi.



Avrupa Adalet Divanı'nın kararının açıklanmasından sonra Türkiye basınında ve iş çevrelerinde adeta bayram yapıldığını belirten radyo, Türklerin bir bölümünün bu karara bir tür “ekonomik krizden çıkış yoluö muamelesi yaptığını öne sürdü.



Adalet Divanı kararının 1970 tarihli bir protokole göre alındığını belirten Hollanda Radyosu, AB ülkelerinin bu karara uymadığı gibi, Schengen vizesi adı altında istenen belgelerle elçilik ve konsolosluklarda onur kırıcı uygulamalar getirildiğini ve gümrüklerde Türk vatandaşlarına haksız muameleler yapıldığını hatırlattı.



Hollanda Radyosu, buna rağmen, son kararın AB açısından çok büyük sorunlar getireceğini savunarak, Avrupa Birliği yetkilileri arasında bugünlerde en popüler esprilerin “Yakında 70 milyon Türk işadamı Avrupa'ya gelecek", “Türkiye ekonomik krizden kurtulacak" şeklindeki espriler olduğunu kaydetti.



1970 tarihli protokolün “hizmet sektörü" kavramına ilişkin belirsizlikler taşıdığını da ifade eden radyo, buna göre “her tür malzeme satan" kişilerin “hizmet sektörü" kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek, AB yetkililerinin “Çantasına Uzakdoğu yapımı bir kilo saat dolduran Türkler, hizmet sektöründenim deyip sınıra dayanacak" diye espri yaptığını belirtti.