"Avrupa ve Rusya'nın yakınlaşmasına ihtiyaç var"

Karşılıklı yaptırımların Rusya ve Avrupa üzerinde olumsuz etki bıraktığını belirten İtalya Başbakanı Matteo Renzi, yakınlaşmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Rus haber ajansı TASS Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman’a konuşan Renzi, “Bu hiç de hoş olmayan sayfayı çevirmek için hepimiz çaba sarf etmeliyiz. Karşılıklı yaptırımlar Rus ve Avrupa şirketleri üzerinde olumsuz etki bıraktı. Her iki ülke de bundan zarar görüyor. Tüm bunun nedeni Ukrayna krizi” dedi.

“Avrupa ve Rusya müttefik olmalı”

Gerçek sorunlar olan terörizm ve radikalizmi engellemek için daha yakın çalışmak gerektiğini belirten İtalyan siyasetçi, “Avrupa başkentlerinde ve ABD’de korkunç olayların yaşandığını görüyoruz. Bu, tüm dünya için sorun haline geldi. Hepimizin ortak sorunudur. Avrupa ve Rusya, bu ortak kötülüğe karşı mücadele etmek için müttefik olmalı” diye konuştu. Birçok uluslararası konuda Rusya’nın oynadığı rolün önemli olduğunu ifade eden Renzi, şöyle devam etti:

“Sanırım, herkesin kendi işini yaptığı küçük adımlar politikasına bağlı kalmak lazım. Bu bir nevi mozaik ve herkes bu mozaiğe kendinden bir şeyler katıyor.”