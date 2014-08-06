Avrupa ürünlerine yasak



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinden bir yıl boyunca tarım ürünleri, hammadde ve diğer gıda ürünlerinin ithal edilmesine sınırlamalar getiren kararnameyi imzaladı. Putin, ulusal çıkarlarının korunması amacıyla böyle bir adım attıklarını belirtti.

Resmi istatistiklere göre, Rusya gıda ihtiyacının üçte birini başta eski Sovyet cumhuriyetleri olmak üzere yurtdışından ithal ediyordu.

Rusya iki hafta önce de sağlık gerekçesiyle bazı Batılı ürünlerin ithalatına yasak getirmiş, Putin dün yaptığı açıklamada da Batı ülkelerinin yaptırım paketine 'uygun' yanıtın verileceğini söylemişti.

Avrupa Birliği ve ABD'nin Ukrayna krizi nedeniyle kabul ettiği ekonomik yaptırım paketi, Rus bankalarının Batılı finans piyasalarına girişini engellerken, silah ve diğer askeri malzemelerin Rusya'ya satışına da yasak getiriyor. Yeni yaptırımlar ayrıca Rusya'ya petrolcülük alanında kullanılan ileri teknolojinin ihracatını da sınırlıyor.

Öte yandan Kanada da Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaya karar verdi.

Kanada hükümeti, özellikle bankacılık ve havacılık alanında faaliyet gösteren 22 Rus ve Ukraynalı firmaya karşı cezai önlemler uygulamayı kararlaştırdı. Ayrıca gizli servislerde çalışan 5 Ukrayna, 14 Rus vatandaşına da seyahat yasağı koydu.