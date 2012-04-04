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Ekonomi

Avrupa ülkelerine vizede kritik tarih 26 Nisan

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında sürmekte olan ‘vize sorunu’ konusunda son aşamaya gelindi.

04 Nisan 2012 07:05

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında sürmekte olan ‘vize sorunu’ konusunda son aşamaya gelindi.Türkiye önceki gün AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış tarafından AB ülkelerine ‘resmi’ olarak vizelerin kaldırılması çağrısı yaparken, AB Komisyonu’nda da üye ülkelere yönelik ‘Bir an evvel Türkiye ile vize diyaloğunu başlatmalıyız’ çağrısı geldi. AB İçişleri Bakanları’nın 26 Nisanda yapacakları toplantıda konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Hürriyet'in haberine göre, AB Bakanı Egemen Bağış, AB Adalet Divanı ve üye ülkelerin ulusal mahkemelerinde Türklere vize uygulanamayacağına yönelik aldığı kararları hatırlatarak önceki gün ‘vizeleri kaldırın’ mesajı yollamıştı. Bağış mesajında, AB’nin hâlihazırda uyguladığı vize rejiminin son on yılda Türkiye’de yaşanan kayda değer ekonomik büyüme ile anlamsız hale geldiğini belirterek, “Mevcut uygulamalar sivil toplum kuruluşlarının ve gençlerin AB fonlarından ve projelerinden faydalanabilmeleri açısından engel oluştururken, Türk işadamlarının da Gümrük Birliği çerçevesinde yararlanmaları gereken adil rekabet ortamına zarar vermektedir” demişti.

 

Vize diyaloğu başlamalı

 

AB İçişleri Komiseri Cecilia Malmström dün üye ülkelere “Türkiye ile vize diyaloğunu çok kısa sürede başlatalım” çağrısında bulundu. Malmström, Türkiye ile AB arasında müzakereleri 2 yıl önce tamamlanan geri kabul anlaşmasında Ankara’nın vize diyaloğu beklentisi nedeniyle ilerleme sağlanamadığını belirtti. Malmström, “Türk tarafından geri kabul anlaşmasını imzalamaları ve yürürlüğe koymalarını bekliyoruz, Türkler de vize diyaloğunu başlatmamızı bekliyor. Bunlar bağlantılı ve Türkiye ile vize diyaloğunu çok kısa sürede başlatmalıyız” dedi.

Türkiye, 26 Nisan’da toplanacak AB içişleri bakanlarının vize serbestisi müzakerelerinin yürütülmesi konusunda yetki vermeleri halinde geri kabul anlaşmasını paraflamaya hazır olduğunu bildirmişti. Ankara, anlaşmanın imzalanması için AB’nin de vize serbestisini imzalamasını ve iki anlaşmanın eş zamanlı yürürlüğe girmesini talep ediyor.


 

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