Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cilvegözü sınır kapısının insani yardım dışında giriş çıkışa kapalı olduğunu söyledi.

Konuşmasına Cilvegözü Sınır Kapısı’nda meydana gelen patlamayı değerlendirerek başlayan Başbakan Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da “geçmiş olsun” diledi.

“Her açıdan hassas bir olayla karşı karşıyayız” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suriye tarafında denetim yapılmadığı için bombalı araç, sınır kapımıza kadar ulaşabildi ve orada infilak ettirildi. Olayın meydana geldiği andan itibaren yapılan tüm spekülasyonların yanlış ve art niyetli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Üç bakan arkadaşımızı Hatay’a gönderdik. İlgili birimlerimiz detaylı incelemelerini sürdürüyorlar.

Bu patlamayı bir fırsat olarak görüp buradan siyasi çıkar arayışına girenlerin tavrı ne insafla ne de vicdanla bağdaşır. Suriye’de bu kadar yoğun çatışmalar yaşanırken Türkiye’nin bundan etkilenmemesi maalesef mümkün olamaz. Çatışmaların başladığı andan itibaren önlemlerimizi aldık, uyarılarımızı yaptık. Müteyakkız bir halde sınırlarımızı koruyoruz. Olayın aydınlatılmasıyla ilgili olarak sabırla ve sağduyuyla bekleyeceğiz. Hadise aydınlanınca da hiç tereddütsüz gereken her türlü adımı atacağız.”

ABD Büyükelçiliği’ne yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili Avrupa’ya eleştirilerde bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

“Saldırıda hayatını kaybeden şehit Mustafa Akarsu kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazeteci Didem kardeşimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Saldırıyı yapan kişi ve arkasındaki örgüt çok kısa sürede ortaya çıkartıldı. Saldırganın, 2001 yılında hastalığı nedeniyle tahliye edildiği ve Avrupa Birliği ülkelerine geçtiği, Türkiye’nin talebine rağmen iade edilmediği, elini kolunu sallayarak dolaştığı ortaya çıkartıldı.

Avrupa ülkeleri ile teröristler arasındaki bu muhabbet nedir? Daha ne kadar devam edecek? Bu örgütü, ‘terör örgütü’ olarak ilan edeceksin ama bu örgüte karşı yaptırım uygulamayacaksın. Bu kalleşçe saldırılara daha ne kadar göz yumacaksınız? Bu nasıl bir özgürlük anlayışıdır ki, insanları kalleşçe katletmeyi maruz görüyor.

Avrupa Birliği ülkeleri, terörle münasebetini masaya yatırmak, bunu sorgulamak zorundadır. Bugün bize yarın bumerang gibi onlara dönecektir. Bizim buna tahammülümüz kalmamıştır. Ne 54 yıldır kapıda bekletilmeye, teröre gösterilen müsamahaya tahammülümüz kalmamıştır."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, "CHP Genel Başkanı, DHKP-C’ye üye olursa şaşırmayın, bunu da yapar. Adı avukat diye bunlara söz söylenmeyecek mi, cezai müeyyideye tabi olmayacak mı? CHP Genel Başkanı’nın sempatisini merak ediyoruz. Neden terör örgütlerine avukatlık yapıyor, sözcülük yapıyor merak ediyoruz. CHP Genel Başkanı kavramlar konusunda ciddi bir zihin karmaşası yaşıyor.

Üyesi olduğunuz bir örgütün (Sosyalist Enternasyonal) üye listesine hiç bakmadınız mı? Çin Komünist Partisi Sosyalist Enternasyonal’e üye mi? Hiçbir ülke temsilcisi uluslararası arenada kendi ülkesini bu kadara karalamaz. Biz CHP Genel Başkanı’nın kendi ülkesini kötülemesine alıştık. Ama ana muhalefet partisi genel başkanın alay konusu olmasını içimize sindiremiyoruz" diye konuştu.