Avrupa ülkeleri endişeli

Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesi Avrupa ülkelerini de endişelendirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, bu gelişmenin Suriye için yürütülen barış çabalarına darbe indirebileceği uyarısında bulundu.

Türk Hava Kuvvetleri'nin Rus uçağını düşürmesinin Suriye için yürütülen barış çabalarına ağır bir yük getirebileceğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Viyana'da cesaret uyandıran görüşmelerin Suriye'deki gerginliği azalttığını vurgulayarak bu gelişmenin müzakerelere darbe indirmemesini umduğunu söyledi.

Steinmeier, olayın öncelikle aydınlığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Almanya'da muhalefetteki Sol Parti'nin Meclis Grup Başkanı Sarah Wagenknecht de Türkiye'nin bu olayla dünya barışını tehlikeye attığını savundu. Hükümetin Türkiye ile mülteci krizinin çözümü konusunda "her türlü müzakereyi" durdurmasını isteyen Wagenknecht, Berlin'deki Türkiye Büyükelçisi'nin de Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Almanya'nın bu sorumsuz davranışı kınadığını bildirmesi gerektiğini ifade etti.

AB'den sağduyu çağrısı

Avrupa Birliği de tarafları ihtiyatlı davranmaya çağırdı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Rus uçağının düşürülmesinin ardından ortaya çıkan bu tehlikeli durumu herkesin sakin bir kafayla gözden geçirmesi ve soğukkanlı davranması gerektiğini" ifade etti.

Çek Cumhuriyeti'nden uyarı

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Bohuslav Sobotka da Rus uçağının düşürülmesi ile ilgili bir açıklama yaptı. Bunun Suriye müzakerelerine olumsuz etkisi olacağını belirten Sobotka, Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada "Bu nahoş bir sürpriz oldu. Bu aynı zamanda bölgedeki aktörler arasında koordinasyonun iyi olmadığını gösteriyor" dedi.

Rusya yanlısı Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman da yaşanan olayın Türkiye'nin gayrıresmi olarak IŞİD'le işbirliği yaptığı şüphesi doğurduğunu savundu.