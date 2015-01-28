Avrupa uçuşlarında kişisel verileri fişleme planı

İngiliz Guardian gazetesinin bugün manşetten verdiği özel habere göre, Avrupa Komisyonu terörle mücadele için yeni bir plan hazırladı. Buna göre Avrupa'ya giden ve Avrupa'dan kalkan tüm uçuşlarda, her yolcunun kişisel verileri toplanacak ve bu veriler beş yıla kadar saklanabilecek.

Haberde şu ifadeler yer alıyor:

"Bugün yayımlanacak Avrupa Komisyonu planı, Avrupa'ya giriş veya Avrupa'dan çıkış yapan her yolcudan 42 ayrı konuda bilgi toplanmasını öngörüyor. Bu bilgilere banka kartı detayları, ev adresleri ve hatta 'helal et tercih edip etmedikleri' gibi soruların yanıtları da dahil ediliyor. Toplanan bilgilerin dijital bir veritabanında beş yıla kadar korunması ve bu veritabanına polis ve güvenlik görevlilerinin erişiminin sağlanması öngörülüyor."

Gazete, hak savunucularının yeniden düzenlenen yolcu planına karşı çıktığını yazıyor. Muhalifler, Avrupa Adalet Divanı'nın "detaylı koruma kuralları sağlanmadan kişisel bilgilerin geniş kapsamlı olarak toplanamayacağı" yönündeki kararını hatırlatıyor ve bu durumun kişisel gizliliği ihlal edeceğini savunuyor.

Ardından şöyle devam ediyor:

"Guardian'ın ulaştığı plan tasarısı, kendisini 'Avrupa iç işleri bakanları ile Sivil Haklar Komitesi arasında uygulanabilir bir anlaşma' olarak tanımlıyor. Planın Avrupa'ya gelen veya Avrupa'dan kalkan tüm uçuşlara uygulanması isteniyor. Söz konusu taslağın iki yıl önce Avrupa Parlamentosu'nda yer alan Sivil Haklar Komitesi'nin önüne geldiği ancak engellendiği belirtiliyor."

Paris yürüyüşünde karar verdiler

Haberde, İngiltere İç İşleri Bakanı Theresa May de dahil, Avrupalı iç işleri bakanlarının bu planı hayata geçirmek konusunda ısrarlı olduğu ifade ediliyor. İç işleri bakanlarının, Paris'teki "Je Suis Charlie" (Ben Charlie'yim) yürüyüşüne katıldıkları gün yabancı cihatçıların Avrupa'ya geri dönmesine yönelik bu terörle mücadele planına öncelik verdiği belirtiliyor. Bakanların da bu konuda Avrupa Parlamentosu'nun karşı duruşunu kırmaya karar verdiği kaydediliyor.

Gazete, bakanların kaleme aldıkları ortak açıklamada "Avrupa yolcu isim kayıt sistemine geçilmesinin acil ve kritik olduğu"nı ifade ettiklerini aktarıyor. Perşembe günü Riga'da buluşacak bakanların derhal adım atmayı planladığı bildiriliyor.

Revize edilen plana göre, verilerin korunmasına dair çok daha sıkı kurallar getiriliyor. Ancak hak savunucularının yine de "geniş kapsamlı veri toplanacağı ve depolanacağı" gerekçesiyle karşı çıktığı, ayrıca milyonlarca yolcunun kişisel verilerinin toplanmasının kabul edilemeyeceği yönündeki itirazlarına yer veriliyor.

Guardian'a konuşan Sivil Haklar Komitesi Başkan Yardımcısı Jan Philipp-Albrecht, "Komisyonun planı, Avrupa Parlamentosu'nun eleştirilerini ve Avrupa Adalet Divanı'nın 'herhangi bir risk veya şüpheye dayanmayan verilerin saklanması orantılı değildir' yönündeki kararını hor görüyor" dedi.

Albrecht bunun açıkça temel hakların ihlali olduğunu belirtti ve "Bunun yerine şüphelilere ve riskli uçuşlara odaklanmalıyız. Paris saldırısı, cihatçılarla savaşta geniş kapsamlı veri depolamasının bir faydası olmadığını ortaya koydu" şeklinde konuştu.

Haberde, AB'nin şimdiden ABD, Kanada ve Avustralya ile yolcu isim kayıtlarını, bu ülkeler ile AB arasındaki uçuşlarda paylaşma konusunda anlaştığı belirtiliyor. Böylece uçması yasak olan kişilerin uçağa alınmayacağı kaydediliyor. Ancak Türkiye de dahil, diğer ülkelerle AB arasında böyle bir anlaşma bulunmuyor.