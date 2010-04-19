Avrupa uçuş havasına girdi!

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AB ulaştırma bakanları, yarın sabah TSİ 09.00'dan itibaren Avrupa hava sahasındaki uçuş yasağını gevşetme konusunda anlaştı.NTV'nin haberine göre AB Komisyonu'nun ulaştırmadan sorumlu Başkan Yardımcısı Siim Kallas, ulaştırma bakanlarının telekonferans toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Eurocontrol tarafından detayları açıklanacak kararın hava yolu güvenliğinden taviz verildiği anlamına gelmediğini söyledi.Kallas, Avrupa hava sahasının volkanik külden etkilenmeyen, kısmen etkilenen ve yoğun etkilenen olmak üzere 3'e ayrılacağını ve üye ülkelerin kısmen etkilenen ikinci bölgeyi koordinasyon içinde hava trafiğine açabileceklerini ifade etti.