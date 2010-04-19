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Dünya

Avrupa uçuş havasına girdi!

Hava sahası volkanik külden etkilenmeyen, kısmen etkilenen ve yoğun etkilenen olmak üzere 3 ayrılacak.

19 Nisan 2010 03:00

T24 - Hava sahası volkanik külden etkilenmeyen, kısmen etkilenen ve yoğun etkilenen olmak üzere 3 ayrılacak. Ülkeler, yarından (19 Nisan 2010) itibaren kısmen etkilenen ikinci bölgeyi koordinasyon içinde hava trafiğine açabilecekler.





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AB ulaştırma bakanları, yarın sabah TSİ 09.00'dan itibaren Avrupa hava sahasındaki uçuş yasağını gevşetme konusunda anlaştı.


NTV'nin haberine göre AB Komisyonu'nun ulaştırmadan sorumlu Başkan Yardımcısı Siim Kallas, ulaştırma bakanlarının telekonferans toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Eurocontrol tarafından detayları açıklanacak kararın hava yolu güvenliğinden taviz verildiği anlamına gelmediğini söyledi.


Kallas, Avrupa hava sahasının volkanik külden etkilenmeyen, kısmen etkilenen ve yoğun etkilenen olmak üzere 3'e ayrılacağını ve üye ülkelerin kısmen etkilenen ikinci bölgeyi koordinasyon içinde hava trafiğine açabileceklerini ifade etti.

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