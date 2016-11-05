T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Avrupa Türkiye ile ipleri koparmaktan yana değil

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz Türkiye’deki son tutuklama dalgasını sert bir dille eleştirmesine rağmen Ankara ile diyaloğu kesmekten yana değil

05 Kasım 2016 01:24

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye hükümeti ile Avrupa Parlamentosu arasında bir istişare prosedürünün başlatılması üzerinde görüş birliği sağladı.

Alman basın ajansı (dpa), AB ile NATO üyesi Türkiye arasındaki ilişkiler daha fazla gerilmeden Ankara ve Brüksel’deki arabulucuların bu konuda bir an önce diyaloğa girmelerinin kararlaştırıldığını da haberinde bildirdi.

Bu görüşme formatı çerçevesinde tutuklanan ya da göz altına alınan muhalefet politikacılarının ve gazetecilerin akıbetinin ele alınması ve bu kişilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasının hedef alınması öngörülüyor.

DPA’nın haberine göre bir saat süren telefon görüşmesinde Schulz ve Yıldırım son gelişmeler konusundaki görüşlerini açıkça izah etme fırsatı buldular. Schulz’un bu görüşmede HDP eş başkanlarının cuma günü tutuklanmasını da eleştirdiği ve Türkiye’nin bu girişimle demokrasi prensiplerinden uzaklaştığına, Avrupa ile ortaklığını tartışılır hale getirdiğine dikkat çektiği bildirildi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz daha önce de Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına karşı Türk makamlarının girişimlerini eleştirmiş ve "Basın özgürlüğünün budandığı ve gazetecilerin korku içinde yaşadığı bir yerde demokrasinin de sonu gelmiştir" diye konuşmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AnkaraAvrupa BirliğiAvrupa Parlamentosu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24