Avrupa Türkiye ile ipleri koparmaktan yana değil

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye hükümeti ile Avrupa Parlamentosu arasında bir istişare prosedürünün başlatılması üzerinde görüş birliği sağladı.

Alman basın ajansı (dpa), AB ile NATO üyesi Türkiye arasındaki ilişkiler daha fazla gerilmeden Ankara ve Brüksel’deki arabulucuların bu konuda bir an önce diyaloğa girmelerinin kararlaştırıldığını da haberinde bildirdi.

Bu görüşme formatı çerçevesinde tutuklanan ya da göz altına alınan muhalefet politikacılarının ve gazetecilerin akıbetinin ele alınması ve bu kişilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasının hedef alınması öngörülüyor.

DPA’nın haberine göre bir saat süren telefon görüşmesinde Schulz ve Yıldırım son gelişmeler konusundaki görüşlerini açıkça izah etme fırsatı buldular. Schulz’un bu görüşmede HDP eş başkanlarının cuma günü tutuklanmasını da eleştirdiği ve Türkiye’nin bu girişimle demokrasi prensiplerinden uzaklaştığına, Avrupa ile ortaklığını tartışılır hale getirdiğine dikkat çektiği bildirildi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz daha önce de Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına karşı Türk makamlarının girişimlerini eleştirmiş ve "Basın özgürlüğünün budandığı ve gazetecilerin korku içinde yaşadığı bir yerde demokrasinin de sonu gelmiştir" diye konuşmuştu.