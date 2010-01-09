Avrupa Türk sermayesinin peşinde

T24 - Finans krizini aşmaya çalışan çoğu ülke yeni ekonomik dinamiklerin peşine düştü. Avrupa’nın lokomotif ekonomilerinden Almanya ve Hollanda’nın Türk şirketlerine yönelik yatırım teşvik çalışmaları önemli ivme kazandı.





2008 sonlarında yaşanan küresel kriz doğrudan yabancı sermaye akışlarında önemli bir gerileme yaratmıştı. Dünya üzerinde gezinen küresel sermaye ciddi düzeyde geriledi. Böyle bir ortamda birçok ülkenin dünyanın yeni dinamik ülkelerine sundukları yatırım teşvikleri artış göstermeye başladı. Bu dinamik ülkelerin başında Çin ve Hindistan geliyor. Küresel krizin derinden etkilemediği Türkiye'nin girişimcilik potansiyeli de dikkat çekiyor.



2001 krizinden sonra sağlam bir bankacılık alt yapısına kavuşan Türk girişimcileri 2008 krizinden sonra yatırım planlarını tümüyle rafa kaldırmadılar. Türkiye’nin bu potansiyelinin bilincinde olan Avrupa ülkeleri Türk girişimcileri kendi ülkelerinde yatırım yapmaya davet ediyorlar. Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinden Hollanda 2009 ekiminde Hollanda Dış Yatırım Ajansı Türkiye Ofisi’ni hizmete soktu. Yılbaşından bu yana ofisin çalışmalarına hız verdiği görülüyor. Bununla birlikte Almanya’nın 16 eyaleti içerisinde en yoğun nüfusa sahip olan Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin yatırım ajansı NRW.Invest’in Türkiye Temsilciliği de son zamanlarda Türkiye’deki birçok yayın organında yaptığı yoğun tanıtım çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Bu iki ülkenin girişimleri Avrupalı devletlerin Türk sermayesinin kendi ülkelerine çekmeye ciddi ağırlık verdiğini gösteriyor.





Kuzey Ren Vestfalya'da 280'in üzerinde şirket var



NRW.Invest'in Türkiye Temsilcisi Adem Akkaya NRW.Invest Türkiye Temsilciliği’nin, açıldığı 2008 Mart ayından itibaren 60’ın üzerinde Türk firmasına danışmanlık hizmeti verdiğini belirtiyor. Akkaya ekonomik krize rağmen 2009 yılında dokuz Türk firmasının Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne yatırımcı olarak kazandırıldığını da ekliyor. Bunun dışında halen kuruluş aşamasında olan 4-5 Türk firması daha bulunuyor. Bu şirketlerle birlikte Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde 280’in üzerinde Türk şirketi bulunuyor.



2008'de 541 milyar euroluk gayri safi yurtiçi hasıla yaratan Kuzey Ren Vestfalya eyaleti ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi yaklaşık 5,9 milyar euro civarındaydı. Bununla birlikte Türkiye’den eyalete yapılan doğrudan yatırımlar 2000-2006 yılında 233 milyon euro oldu. Bu rakamların daha da artması için çalışmalar yürüten NRW.Invest Türkiye Bürosu bir yatırım ve kuruluş yeri olarak Kuzey Ren Vestfalya’nın Türkiye’deki tanıtımını yürütüyor. Eyaletin ekonomik yapısı ve buradaki endüstri kümeleri hakkında girişimcileri bilgilendiriyor, bir yatırım söz konusu olduğunda Kuzey Ren Vestfalya’lı siyasetçi ve idareciler ile yatırımcılar arasında gerekli ilişkilerin kurulmasını sağlıyor ve gerekli yönlendirmelerde bulunuyor. Bütün yatırım süreci boyunca da danışmanlık hizmeti sunuyor ve kuruluş yeri seçimi, kuruluş işlemleri, eyaletin iktisadi yapısı, vergi ve hukuk konularında iş insanlarını bilgilendiriyor.





60 firmanın 20'si ile aktif temas



Son zamanlarda çalışmalarına hız veren Avrupalı bir başka yatırım teşvik ajansı da Hollanda Dış Yatırım Ajansı’nın Türkiye Ofisi oldu. Ofisin Direktörlüğünü Deniz Mısır yürütüyor. Türk şirketlerine Hollanda’da yatırım yapmak için uygun lokasyon sunma, yasal ve personel konularında danışmanlık yapan kurum Türk şirketlerin Hollanda’da uygun şartlarda yatırım yapmaları için destek sunuyor.



Hollanda Dış Yatırım Ajansı (NFIA) Türkiye Ofisi Direktörü Deniz Mısır şu anda Türkiye’den yaklaşık 60 firmanın Hollanda’da yatırım yapmaya yatkın olduğunu söylüyor. Mısır’ın verdiği bilgilere göre ofis şu anda temasta olduğu 60 firmanın 20'si ile daha aktif olarak çalışıyor. 2003'ten bu yana Hollanda'da Türkiye merkezli 85 şirket kuruldu. Fakat bu rakamın Türk holdinglerin dolaylı portfolyo yatırımları da dikkate alındığında 85’in üzerinde olduğu belirtiliyor. Ofisin temel hedefi bu şirketlerin sayılarını belli ölçülerde artırmak.

