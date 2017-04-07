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Avrupa Türk Gazeteciler Birliği: Güray Öz'ü serbest bırakın

"Bu süreci, ATGB’ye bağlı gazeteciler olarak büyük bir kaygı ile izlemekteyiz"

07 Nisan 2017 10:55

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği’nin (ATGB) yönetim kurulu, bir açıklama yaparak tutuklu bulunan Cumhuriyet yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Güray Öz’ün serbest bırakılmasını istedi.

ATGB’den yapılan açıklamada, Güray Öz’ün sadece gazetecilik yaptığı için tutuklandığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

“Medya ve ifade özgürlüğünün ayaklar altında olduğu, ülkemizin bir büyük felaket içinde debelendiği günlerde terör bahanesiyle, terörün yanından bile geçmemiş, hatta ömürleri terörle mücadele içinde geçmiş gazeteciler ve kurumlarının yerle bir edilmesi, Türkiye’deki rejimin gerçek niteliğini açığa çıkarmıştır. Bu süreci, ATGB’ye bağlı gazeteciler olarak büyük bir kaygı ile izlemekteyiz. Özgürlüklerinden alıkonan 11 Cumhuriyet çalışanından biri olan kurucu üyemiz Güray Öz ve tutuklu tüm gazetecilerin serbest bırakılması talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz."

Açıklamada ATGB’nin Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü için önümüzdeki günlerde DJU Hessen ile ortaklaşa kampanyalar ve etkinlikler yapmaya hazırlandığı, benzer kampanyaları Almanya’da da hayata geçirmeyi hedeflediği kaydedildi.

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