Avrupa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 23 ton kokain ele geçirildi

T24 Dış Haberleri

Alman ve Belçikalı yetkililer, gerçekleştirdikleri bir uyuşturucu operasyonu sonucunda yaklaşık 23 ton kokaine el koydu. Yetkililer daha önce Avrupa'da gerçekleştirilen hiçbir operasyonda bu miktarda uyuşturucuya el konulmadığını söyledi.

Bir haftadan uzun süren operasyon sonucunda çarşamba günü Hollanda'nın Vlaardingden kentinde yaşayan 28 yaşındaki bir adam tutuklandı. Hollanda polisi, uyuşturucuların bulunduğu konteynerların bu kişinin adresine gönderildiğini ifade etti.

Hamburg'daki gümrük memurları, Hollanda polisinden gelen bir ihbarın ardından içinde macun bulunduğu belirtilen 3 konteyneri açtı. Yetkililer, macunun içine yerleştirilmiş uyuşturucu dolu tobalar buldu.

Hamburg'daki yetkililer, bin 728 kutu macunda 16 bin 174 kilo kokain bulunduğunu ifade etti. Hollanda polisi, bu bulguların izinde incelemelere devam etti ve Belçika'nın Antwerp kentine gönderilen bazı konteynerler hakkında ilgili yetkilileri bilgilendirdi. Cumartesi günü bu konteynırlarda Belçikalı yetkililer 7 bin 200 kilogram kokain buldu.

Yetkililer, bunun Avrupa'da bir operasyonda ele geçirilen en fazla miktarda uyuşturucu olduğunu ifade etti. Uyuşturucunun sokak değerinin milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi.