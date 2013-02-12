Avrupa 'Tanrı'nın temsilcisi'nin istifasını konuşuyor

Daily Telegraph ve Times, Papa 16. Benedikt'in istifa açıklamasında kullandığı "Devam etmek için çok güçsüzüm" sözünü manşete çıkardı.

Independent gazetesi, yaklaşık 600 yıldır ilk kez bir Papa'nın istifa ettiğini hatırlatıp, bu durumun Roma Katolik Kilisesi’ni karışıklığa ittiğini belirtiyor.

Gazetenin manşetinde, "Pozisyon boş: 1,2 milyar Katolik için yeni lider aranıyor" ifadesi var.

Guardian'a göre, 16. Benedikt'in istifası, en yakınları için bile büyük bir sürpriz oldu.

"85 yaşındaki Papa, bir grup kardinalin huzurunda okuduğu Latince duyuruda, ilerleyen yaşı ve azalan gücü nedeniyle, Katolik kilisesinin liderliğini 28 Şubat tarihinde bırakacağını ilan etti."

‘Tanrı'nın temsilcisi istifa etti’

Gazeteye göre, 16. Benedikt'in ardından görevi devralacak kişinin önünde çözülmek üzere bekleyen din adamlarının cinsel istismarı iddiaları ve kara para aklama gibi konular bulunacak.

Guardian yazarı John Hooper, Vatikan'da birçok kişi tarafından Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak görülen kişinin, görevi bıraktığı açıklamasının büyük bir şok yarattığını belirtiyor.

Manila'dan Mexico City'e, Santiago'dan St Peter meydanına kadar Katolik dünyasının istifanın nedenini sorduğunu belirten gazete, Papa'nın kararlılıkla okuduğu nedenlerin biraz muğlâklık taşıdığı yorumunu yapıyor.

Guardian, 16. Benedikt'in depresyon ya da teolojik belirsizlik gibi bir durumun istifasına neden olma ihtimalini kesin bir şekilde reddettiğini ve sağlığının el vermediğini belirtmesine rağmen, belirli bir hastalıktan söz etmediğini de belirtiyor.

Başyazısını da bu konuya ayıran gazete, 16. Benedikt'in dönemi ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Benedikt'in papalığı, tüm faziletleri ve eksiklikleriyle teolojik, politik ve örgütsel olarak, Papa II. John Paul'un papalığının bir devamıydı.

Vatikan'ın kapitalizmin aşırılıklarına eleştirisi

"Bu dönemin başlıca erdemi, liberal ve merkezci bir sosyal politika anlayışına sahip olması; geç kapitalizmin aşırılıklarına, tüketim toplumunun yüzeyselliğine ve eşitsizlikten doğan kötülüklere karşı sağlam temellere dayalı bir eleştiri getirmesinde yatıyordu.

"Dönemin eksiklikleri arasında ise, ahlaki doktrinlerin yeniden düşünülmemesi ve eşcinsellik, dini nedenlerle evlenmeme, kürtaj ve doğum kontrolü gibi konularda pozisyonun değiştirilmemesi yer alıyor."

Papa 16. Benedikt döneminin öne çıkan olayları listeleyen Independent gazetesi, 16. Benedikt'in Auschwitz toplama kampını ziyaret eden ilk papa olduğunu ve Papa'nın Sultan Ahmed Camisini ziyaretinin, tarihte bir papanın, Müslüman ibadet yerine düzenlediği ikinci ziyaret olduğunu hatırlatıyor.

Gazete, 16. Benedikt'in papalığa seçilince aldığı bu ismi bırakarak tekrar Kardinal Ratzinger olarak anılmaya başlanacağının da altını çiziyor.

Daily Telegraph gazetesi ise 16. Benedikt'i, laikliğin yayılmasıyla mücadele eden bir muhafazakâr olarak niteliyor.

Gazete, Papa'yı eleştirenlerin, 8 yıllık dönemi boyunca, 16. Benedikt'i değişime direnmekle itham ettiklerini; destekçilerinin ise, Papa'yı dünyada istikrarın bir temsilcisi olarak gördüklerini de belirtiyor.

BBCTürkçe