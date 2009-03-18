'Avrupa Süper Ligi' gündemde



UEFA Başkanı Michel Platini, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'nın yerini alması öngörülen "Avrupa Süper Ligi" projesi için görüşmelerin kısa süre içinde başlayacağını açıkladı.



Platini, kendisi projeyi desteklemese de, tüm kulüplerin görüşlerini almanın önemli olduğunu vurguladı.



Avrupa Süper Ligi'nin kurulması, 137 temsilcisi bulunan Avrupa Kulüpler Birliği'nin, geçen hafta İsviçre'nin Nyon kentinde yaptığı toplantıda bir kez daha gündeme geldi.



Kulüpler, böyle bir projenin ekonomik sıkıntılarına çare olabileceği görüşünde.



Toplantıları takip eden İtalyan Gazetesi "La Gazzetta Dello Sport"a göre, kulüpler, 3 kümeli bir lig kurulmasını istiyor. Her kümede 20 ile 22 takımın yer alması öngörülüyor.



Kıta çapında yapılacak maçlarla, tıpkı ulusal liglerde olduğu gibi küme düşme sistemi de uygulanacak. Avrupa Süper Ligi kurulursa, UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi de tarihe karışacak.



Toplantının ardından UEFA Başkanı Michel Platini, Avrupa Süper Ligi kurulması için kulüplerle görüşmelere başlamaya hazır olduklarını söyledi. Ancak Platini'ye göre projenin önünde ciddi sorunlar bulunuyor.



Bu sorunların en önemlisi, Süper Lige hangi takımların alınacağına karar vermek.



Süper Lig'de mücadele edecek takımların, ulusal liglerindeki fikstürlerinin nasıl hafifletileceği de bir başka önemli sorun. Nyon'dan sızan haberlere göre, bazı UEFA yetkilileri projeye sıcak bakıyor. Ancak Michel Platini bu kadar iyimser değil.



Projenin yarardan çok zarar getirebileceğini düşünen Platini, Avrupa Süper Ligi'yle ilgili olarak, "Ben Şampiyonlar Ligi'ne bile karşıyım. Tek başına karar verme yetkim olsa, başından itibaren çift maçlık eleme sistemine geri dönerdim" ifadelerini kullandı.



