Avrupa Sosyalistleri Partisi, Demirtaş’la görüşmek için Türkiye'ye geliyor

Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES) başkanlığındaki heyet, Pazartesi günü Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmek üzere Edirne’ye gelecek.

Heyet, Demirtaş ile görüşmek için önce Adalet Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşme için izin çıkması durumunda heyet, Demirtaş ile görüşecek.

Aksi bir durum gelişmesi halinde ise heyet, cezaevi önünde basın açıklaması yapacak. PES Genel Başkanı Sergey Stanişev’in de pazartesi günü gelecek heyet içerisinde yer alması bekleniyor.