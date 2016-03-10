Avrupa Siyaset Okulu kapılarını İstanbul'da açıyor

Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu, nisan ve mayıs ayında üç hafta sonu sürecek eğitimlerle kapılarını yeni katılımcılara açıyor. Bu kez 35 yaş üstü İstanbulluların da katılabileceği eğitimler, Avrupa Siyaset Okulu'nun diğer tüm programları gibi ücretsiz olacak. Siyaset Okulu'na katılmak isteyenler için son başvuru günü bugün.

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Okul, daha önce kurulduğu 2014'ten bu yana her yıl şubat ve eylül aylarında sekiz günlük yoğun eğitimler yaptı.

Avrupa Siyaset Okulu, siyasetle ilgilenen ve ağırlıklı olarak İstanbul ve Ankara dışından gelen katılımcılara eğitim veriyor.

Bugüne kadar 45 ilden 133 mezun veren okula katılanlar, sadece coğrafi olarak değil, siyasi ve sosyal olarak da geniş bir yelpazeden geliyor.

Meclis'teki her partiden katılımcı alan Avrupa Siyaset Okulu'na, İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan, LGBTİ örgütlerine, Nizam-ı Alem Ocakları'ndan KurdiDer'e kadar geniş yelpazedeki isimlere eğitim veriyor.

Avrupa Siyaset Okulu'nda eğitim alanların profillerine bakıldığında kaymakamlardan sendikacılara, belediyecilerden avukatlara, öğretmenlerden milletvekili danışmanlarına birçok farklı meslekler göze çarpıyor.

Eğitimlerde demokrasi, özgürlük, hukuk, anayasalar gibi temel konuların yanı sıra, "Ekonomi nasıl büyür?", "Sosyal politikalar için en iyi modeller nedir?", "Sürdürülebilirlik konusunda ana açmazlar hangileridir?", "Kırılgan gruplara yaklaşım ne olmalı?" gibi pratik konular da ele alınıyor.

Avrupa Siyaset Okulu'nun Ayşe Buğra, Ahmet İnsel, Ergün Özbudun ve Soli Özel'in de aralarında bulunduğu geniş bir kadrosu var.

Son aylarda Yunanistan eski Başbakanı Yorgo Papandreu, İngiltere'nin önde giden sigorta şirketlerinden RSA'nın başkanı Matthew Taylor, Avrupa Haklar Ajansı'nın eski başkanı Morten Kjaerem Avrupa Siyaset Okulu'nda ağırlandı.

Okulun Mayıs ve Haziran'da yapacağı yuvarlak masa toplantılarına Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ve Norveç eski Başbakanı Thorbjorn Jagland, Almanya eski Dışişleri Bakanı Joschka Fischer ve Almanya'nın en saygın sosyal bilimcilerinden Claus Offe katılacak.

Katılımcılar programdan mezun olduktan sonra da okul ile ilişkileri devam ediyor. Her yıl bir grup mezun Fransa'nın Strazburg kentine giderek Dünya Demokrasi Forumu'na katılıyor.

Avrupa Siyaset Okulu, ilkini geçen aralıkta yaptığı bir mezunlar toplantısı da düzenledi. Bu toplantılarda farklı dönem mezunları bir araya gelerek birbirlerini tanıma ve ortak referansları paylaşan bir grup olarak birlikte neler yapacaklarını konuşma imkanı buluyor.