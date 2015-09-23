'Avrupa sınırlarına daha fazla tel örgü çekelim'



Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) Başkanı Manfred Weber, sığınmacı krizine ilişkin görüşlerini "Passauer Neue Presse" gazetesine açıkladı. Gazetenin bugünkü nüshasında yer alan haberde, "AB sınırları sığınmacılara karşı daha sıkı bir şekilde korunmaya" davet edildi.

Alman Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi mensubu Manfred Weber, özetle şu görüşleri savundu: "Yüz binlerce sığınmacının kontrolsüz şekilde Avrupa'da dolaşmasına izin veremeyiz. Bazı AB ülkeleri görevini yapmıyor. Dış sınırlarını güven altına alıp gözetlemiyor, kimin Avrupa'ya girdiğini denetlemiyor."

'Görevini yapmayan AB ülkeleri'

"Dış sınırlar etkili bir şekilde kontrol altına alınmıyorsa Avrupa'nın devreye girmesi ve işleri ele alması gerekir" diyen Weber, Almanya ve Avrupa'nın ülkesinden kaçan 60 milyon kişiye kapıları açmasının beklenmemesi gerektiğini kaydetti. Manfred Weber, "Avrupa sınırlarına daha fazla tel örgü çekilmesi zorunlu hale gelmiştir" görüşünü savundu.

Macaristan lideri Orban örnek oldu

Sığınmacı akınına karşı izlediği sertlik yanlısı politikalar nedeniyle eleştirilen Macaristan Başbakanı Viktor Orban bugün Almanya'yı ziyaret ediyor. Orban, iktidar ortağı Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) tarafından davet edildi. Orban'ın katılacağı toplantıda AP politikacısı Manfred Weber de hazır bulunacak. Orban'ın Almanya'ya davet edilmesi muhalefet partileri ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) tepkisini çekmişti.