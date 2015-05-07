Avrupa sayısal ortak pazar kuruyor



AB Komisyonu'nun dijital ekonomiden sorumlu üyesi Günther Oettinger'in başkanlığında yapılan ve 28 ülkenin yetkili bakanlarının katıldığı toplantıya herkesin dizüstü ve tablet bilgisayarlarla katılması dikkat çekti. AB Komisyonu başkan vekili Estonyalı Andrus Ansip ile birlikte Avrupa'nın sayısal kenetlenmesini hızlandıracak büyük bir hamle yapmaya hazırlanan Oettinger, Avrupa sayısal ürün ve hizmetler ortak pazarının kurulabilmesi için 16 yasa hazırladıklarını duyurdu. Komisyon üyesi Ansip de, “On yıllardır odun kömürü, yüksek fırın ve dil peyniri pazarı olan Avrupa dijitalleşmeyi daha fazla ihmal etmemeli”, dedi.

Küresel rekabette geriye düşmemek

Sayısal devrimin çoktan başladığını belirten Ansip Avrupalı tüketici ve işletmelerin rekabete ayak uydurabilmesi için standart kuralların geçerli olduğu bir Pazar kurmaları gerektiğini söyledi. Bu projede sınır aşırı sayısal ticaret, veri güvenliği, özel verilerin korunması ve telif haklarının teminat altına alınması gibi hususlar de yer alıyor. İnternet programlarının sadece satın alındığı ülkede kullanılabilmesi ve diğer ülkelerde bloke edilmesi sayısal ortak pazarın kurulmasını zorlaştırıyor. Komisyon bazı istisnalar dışındaki uygulamaların bütün AB ülkelerinde kullanılabilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Dijital ekonomiden sorumlu komisyon üyesi Oettinger, yeni kurulan şirketlerin inovasyon gücünün arttırılması ve AB'nin dijital rekabetten korunabilmesi için sayısal iç piyasanın mutlaka oluşturulması gerektiğini söyledi:

“Rekabet halinde olduğumuz ABD ve Asya ülkeleriyle göz hizasında rekabet edebilmemiz için gerekli olan standartlara, yasalara ve altyapıya getirilen sınırlamalar kaldırılmalıdır. Sayısal iç pazar tüketiciye, iş dünyasına ve istihdama yarayacaktır.”

Farkı kapatmak için altyapıya ağırlık vermek gerektiğini belirten Komisyon üyesi Oettinger sözlerini şöyle sürdürdü:

“Farkı kapatma yarışını başlatıp Avrupa'nın sayısal ve elektronik ticaret sınırlarını kaldırmalı, telif haklarına açıklık getirip ve hızlı internet altyapısını tamamlamalıyız. “

Standartlar ve bilgi güvenliği

Sayısal Avrupa ortak pazarında verilerin korunmasının ayrı bir önem taşıdığını belirten dijital ekonomiden sorumlu komisyon üyesi veri korumanın küresel standartlara ihtiyacı olduğunu söyledi:

“Özel bilgilerin korunmasına Avrupa önem verirken başkalarının önemsememesi olmaz. Avrupa, Amerika ve Asya arasında adil rekabet olmasını, Avrupa kültürüne ve Avrupa'nın kurallarına da saygı gösterilmesini istiyoruz.”

Milli hükümetler egemenlik haklarını Brüksel'e devretmekten çekindiği için AB bünyesinde özel bilgileri koruyacak temel prensipler üzerinde anlaşmaya varılması zaman alıyor.

Sayısal ortak pazarın oluşturulmasında Komisyon'un büyük düşünmesi gerektiğini savunan Alman Yeşiller Partisi Avrupa Milletvekili Jan Philip Albrecht Komisyon'dan yarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve sayısal piyasaya giriş hakkından herkesin yararlanabilmesini sağlayacak standartlar geliştirmesini beklediklerini söyledi. Demokrasi'nin zamana ihtiyacı olduğu belirten Komisyon başkan vekili Andrus Ansip bir soru üzerine, ortak kuralların yürürlüğe girmesinin dört ila beş yıl alabileceğini açıkladı.