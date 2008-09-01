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Dünya

Avrupa şart koydu

Barroso, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Rus birlikleri çekilmedikçe, ortaklık anlaşması müzakereleri ertelenecek" dedi.

01 Eylül 2008 03:00

Gürcistan konusunda olağanüstü zirve toplantısı yapan Avrupa Birliği (AB), Rusya ile stratejik ortaklık anlaşması için yapılacak tüm müzakereleri erteleme kararı aldı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Rus birlikleri çekilmedikçe, ortaklık anlaşması müzakereleri ertelenecek" dedi.

Barroso, yanında AB Dönem Başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy olduğu halde yaptığı açıklamada, "Stratejik ortaklık anlaşmasının tüm toplantılarını erteledik" diye konuştu.

Barroso ve Sarkozy, AB diplomasisinin başı Javier Solana ile birlikte Eylül 8 eylül pazartesi, Gürcistan ile Rusya arasındaki sorunun çözümü yönünde adım atmak ve Gürcistan'daki Rus askerlerinin çekilmesini sağlamak amacıyla Moskova ve Tiflis'e gideceklerini açıkladılar.

AB ile Rusya arasındaki stratejik ortaklık anlaşması için yürütülen müzakereler çerçevesinde tarafların 15 eylülde Brüksel'de bir araya gelmeleri öngörülüyordu.

 

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