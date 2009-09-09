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Spor

Avrupa Santos'a göz dikti!

Avrupa'nın önde gelen dev kulüpleri Fenerbahçeli Santos'u yakın takibe aldılar.

09 Eylül 2009 03:00

Avrupa'nın önde gelen dev kulüpleri Fenerbahçeli Santos'u yakın takibe aldılar.

Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce de Juventus başta olmak üzere birçok Avrupa ekibinin listesinde bulunan Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz günlerde görücüye çıktı.

Dev kulüpler takibe aldı

Brezilya Milli Takımı'nın Arjantin ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Juventus, Bayern Münih, Manchester United, Manchester   City, Real Madrid, Sevilla gibi takımların temsilcilerinin de izlediği ve daha önceden takip ettikleri Santos'u dikkatli gözlerle izledikleri belirlendi. Başarılı bir oyun çıkaran Sambacı'yı transfer listesine alan bu kulüplerin, yakın bir zamanda Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Sıra Baroni'de

5 yıllık sözleşmeyle Brezilyalı oyuncuyu garantiye alan Aziz  Yıldırım'ın, istediği paranın teklif edilmesi durumunda Santos'un transferine izin vereceği kaydedildi. Bu arada diğer Sambacı Cristian'ın da yakın bir zamanda Brezilya Milli Takımı'na seçilmesini bekleyen Fenerbahçeliler, böylece onun da transfer piyasasının yıldızlarından olacağını düşünüyor. Cristian'ın da tıpkı Santos gibi 5 senelik sözleşmesinin bulunması, yöneticilerin en büyük güvencesi

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