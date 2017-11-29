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Spor

Avrupa Şampiyonu karetecilere Cumhuriyet altını

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBEKİRSPOR Kulübü Onursal Başkanı Feyzi İlhanlı, Çek Cumhuriyeti'nde 9'uncusu düzenlenen Shotokan Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları 13 yaşındaki Sena Kızılaslan ile bronz madalya kazanan 15 ya

29 Kasım 2017 16:56

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBEKİRSPOR Kulübü Onursal Başkanı Feyzi İlhanlı, Çek Cumhuriyeti\'nde 9\'uncusu düzenlenen Shotokan Avrupa Karate Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan sporcuları 13 yaşındaki Sena Kızılaslan ile bronz madalya kazanan 15 yaşındaki Muhammet Yusuf Yazar\'ı birer Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.
Çek Cumhuriyeti\'nde, 17-19 Kasım tarihleri arasında 9\'uncusu düzenlenen ve toplam 23 ülkeden  1600 sporcunun katıldığı Shotokan Avrupa Karate Şampiyonası\'nda Diyarbekirsporlu 13 yaşındaki Sena Kızılaslan kendi yaş ve kategorisinde, 27 rakibi arasında şampiyon oldu. Diyarbekirsporlu Muhammet Yusuf Yazar da kendi yaş ve erkek kategorisinde üçüncülüğü elde etti.
Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Kadayıfçıoğlu ve Kulubün Onursal Başkanı Feyzi İlhanlı, Avrupa Şampiyonu olan Sena Kızılaslan ile 3\'üncü olan Muhammet Yusuf Yazar\'a birer Cumhuriyet altını vererek ödüllendirdi.
Kulüp Başkanı Kadayıfçıoğlu, şampiyon olan ve 3\'üncü olan sporcularıyla gurur duyduklarını belirterek, \"Bu sporcularımız ile ne kadar gurur duysak azdır. Kendilerinden daha büyük başarılar bekliyoruz. Umarım bir gün kulübümüz karate dalında bir dünya şampiyonluğu çıkartır\" dedi.

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