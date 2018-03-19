Avrupa şampiyonu hokey takımı, ülke cezası nedeniyle bir üst klasmanda mücadele edemeyecek

Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA)

Avrupa Hokey Şampiyonası Challenge 1\'de şampiyon olan Bolu Belediyespor, daha önce bir Türk takımının aldığı ceza nedeniyle bir üst lig olan Trophy kategorisinde mücadele edemeyecek.

Bolu Belediyespor Kadın Salon Hokeyi takımı, Slovenya\'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Challenge 1\'de İsveç temsilcisi Partille SC\'yi 4-2 yenerek namağlup şampiyon oldu. Daha önce Trophy kategorisinde şampiyonaya katılacağını taahhüt eden Keçiören Bağlumspor\'un turnuvaya katılmaması sebebiyle Türkiye\'ye Avrupa Hokey Federasyonu tarafından ceza verildi. Bolu Belediyespor Avrupa şampiyonu olarak hak ettiği üst lig olan Trophy kategorisinde bu ceza nedeniyle mücadele edemeyecek.

Takım kaptanı Ayla Eser, ceza nedeniyle elde ettikleri başarıyı bir üst lige çıkarak taçlandıramadıklarını ifade ederek, \"İyi bir turnuvadan döndük. Şampiyonluk bizi oldukça mutlu etti. Çok zorlayıcı bir turnuva olmadı. Çünkü bu turnuvanın daha üst ligleri var. Biz seviye olarak oralarda olduğumuzu düşünüyoruz. Fakat ikinci gruptaydık cezadan dolayı birinci gruba düşürüldük. Şampiyon olduğumuz halde bir üst lige çıkamıyoruz. Bunun sebebi ise geçen sene katılan kulübün dağılması ve turnuvaya katılmaması daha sonra başka bir kulübün ise maddi zorluklar nedeniyle Avrupa Şampiyonası’na katılmaması nedeniyle Avrupa Hokey Federasyonu bize böyle bir cezai yaptırımda bulundu. Bu yüzden elde ettiğimiz başarıyı bir üst lige çıkarak taçlandıramıyoruz. Ama bu sene yine süper ligde şampiyon olduk, gelecek sene ülke cezası bitecek. Gelecek sene de şampiyon olup hakkımız olan bir üst lige çıkacağız\" dedi.

BELEDİYEDEN SPORCULARA TAM ALTIN

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, şampiyon olan kadın hokey takımını tebrik etti. Yılmaz, \"Spor denilince maalesef Türkiye ve dünyanın birçok yerinde akla futbol geliyor. Futbolda en ufak bir başarı bile olsa göklere çıkartılıyor. Hokeyci genç kızlarımız namağlup olarak Avrupa şampiyonu oluyor ve bu hazzı Bolu\'daki insanlar bile bilmiyor, ilgilenmiyor, hissetmiyor ve duymuyor. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Ben bu kızlarımızın başarısı konusunda çok gururlandım. Buna Bolu\'nun sahip çıkmayışının eksikliğini de kendimde olduğunu bilerek konuşuyorum. Maalesef bu konularda Bolu halkı duyarlı değil ve bu mutluluğu onlarla beraber yaşamıyor. En büyük eksikliklerimizden bir tanesi bu. Bolu\'da sporu sevdiğini iddia eden herkesin bu kızlarımıza sahip çıkması lazım\" dedi.

Başkan Yılmaz konuşmasının ardından sporculara hediye olarak tam altın verdi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sporcuların görüntüleri

- Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz\'ın konuşması

- Salondan detaylar

- Hediye verilmesi

- Fotoğraf çektirilmesi

- Takım kaptanı ile röportaj

- Detaylar