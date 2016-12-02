Avrupa şampiyonu boksör kardeşlere silahlı saldırı

Adana'da Avrupa Şampiyonu milli boksör kardeşler Buğra Öner ve Alptuğ Öner, tartıştıkları 4 kişi tarafından tabancayla bacaklarından vurularak yaralandılar.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay, saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Buğra ve Alptuğ Öner kardeşler, bir süredir sorun yaşadıkları A.Y. (26), M.S. (26), S.B. (28) ve H.Ç. (22) ile konuşmak için akşam saatlerinde Güzelyalı Mahallesi’nde buluştu.

Öner kardeş ile karşı grup arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Henüz kimin ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Öner kardeşlerin bacaklarına isabet etti. İki kardeş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kavgaya karışan A.Y., M.S., S.B. ve H.Ç. ise polise teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi, daha sonra Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Facebook paylaşımı dikkat çekti

Hayati tehlikeleri bulunmayan Öner kardeşlerin hastanedeki tedavisi devam ederken, Buğra Öner’in bugün öğle saatlerinde Facebook hasabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Buğra Öner’in, kardeşi Alptuğ Öner ile ringde çekilmiş fotoğrafını "Siz tesbih sallarsınız biz dünya arenasında yumruk, siz boş laf sallarsınız biz bayrak, siz kolpa yaparsınız biz her arenada icraat. Dipce; Sözüm meclisten dısarı alması gerekenler biliyor kendini" notuyla paylaştığı görüldü.

Alptuğ Öner’in ise yine aynı saatlerde Facebook hesabından "Kahpe düzenin kahpeleri" notunu paylaştı. Öner kardeşlerin bu paylaşımları, takipçileri tarafından farklı şekilde yorumlandı.