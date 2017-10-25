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Spor

Avrupa Şampiyonu atlete doping gözaltısı

Erkekler 5 bin metrede Avrupa Şampiyonu olan İspanyol sporcu Ilias Fifa, doping operasyonu kapsamında gözaltına alındı

25 Ekim 2017 20:33

Hollanda'da geçen yıl düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 5 bin metrede altın madalya kazanan İspanyol atlet Ilias Fifa, doping operasyonunda gözaltına alındı.

Barselona kentindeki bir mahkemenin doping iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında İspanyol polisi bu sabah Barselona, Valencia ve Guadalajara kentlerinde operasyon düzenledi. İspanyol haber ajanslarının mahkeme kaynaklarına dayanarak verdiği bilgilerde, şu ana kadar gözaltına alınan 3 kişiden birinin, Barselona'daki evinden alınan İspanyol atlet Ilias Fifa olduğu bildirildi.

Dopingle bağlantılı yasaklı madde kullanımıyla ilgili soruşturmanın geçtiğimiz haziran ayında başladığı ve çok gizli yürütüldüğü kaydedildi.

Fas'tan kaçıp İspanya'ya sığınmıştı

1989 yılında Fas'ın Tanger kentinde doğan Ilias Fifa, 16 yaşındayken bir kamyonda gizlenerek İspanya'ya giriş yapmıştı. Göçmen Barındırma Merkezi'nde bir süre yaşadıktan sonra Barselona'ya giden ve burada atletizme başlayan Fifa, 2015 yılının temmuz ayında İspanyol vatandaşlığını aldıktan sonra Fas Atletizm Federasyonunun tekliflerini geri çevirmiş ve İspanya adına uluslararası yarışlara katılma kararı almıştı.

28 yaşındaki Fifa'nın halihazırda Barcelona Kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.

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