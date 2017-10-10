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Spor

Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na özel ödül

Ercan ATA / Ankara,(DHA) - İNGİLTERE'yi yenerek tarih yazan ve Türk halkını sevince boğan Ampute Milli Takımı, normal şartlarda ödül alamıyor

10 Ekim 2017 02:32

Ercan ATA / Ankara,(DHA) - İNGİLTERE\'yi yenerek tarih yazan ve Türk halkını sevince boğan Ampute Milli Takımı, normal şartlarda ödül alamıyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi\'nin (IOC) tanıdığı bir branş olmadığı için ödül yönetmeliğinde yok. Paralimpik bünyesinde de bulunmadığı için çeşitli şartların oluşması gerekiyor ancak Spor Bakanlığı göğsümüzü kabartan ekip için özel ödül vermeye hazırlanıyor.
Türkiye içi ödül yönetmeliğine göre Avrupa şampiyonalarında 15 farklı ülke, dünya şampiyonalarında ise 20 farklı ülke olmak zorunda. Ancak İstanbul\'da düzenlenen şampiyonada 12 ülke mücadele ettiği için Gençlik ve Spor Bakanlığı ödül yönetmeliğinden Ampute Milli Takımı bu organizasyonda şampiyon olmasına rağmen ödül alamıyor. Bu nedenle devlet, şampiyon olan Ampute Milli Takımı\'na özel ödül verecek.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İÇİN DÜŞÜNÜLEN PRİM AMPUTE MİLLİ TAKIMINA VERİLSİN KAMPANYASI BAŞLADI
Bu arada Türk halkını sevince boğan Ampute Milli Takımı için özellikle sosyal medyada kampanya başladı. Futbolseverler Ampute Milli Takımı\'nın ödül alması gerektiğini vurgulayıp, 2018 dünya kupası finalleri için A Millilere düşünülen primin ampute takımına verilmesi çağrısında bulundular.

(FOTOĞRAFLI)

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