Sina Koloğlu, Avrupa ve dünya şampiyonu kadın sporcuların reyting rakamlarını paylaştı: Bu muydu karşılığı bu kadar büyük başarıların?

Ünlü müzisyen Sina Koloğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşan sporcuların ve Vakıfbank'ın Avrupa şampiyonluğunu kazandığı maçların reytinglerini açıkladı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, 6 sıklette yapılan final maçlarıyla tamamlandı. Milli sporcular turnuvayı 5 altın madalyayla tamamladı. 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir, altın madalya kazandı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibi 3-1 yenerek, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Böylece VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde 5 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım unvanının sahibi oldu.

Reyting sayılarının düşüklüğünü vurgulayan Sina Koloğlu'nun kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı yazısı şöyle:

"Şampiyonlar ekranda ya reytingler?"

"Şahsen üzüldüm...

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda beş Türk kadın boksör altın aldı. Takım halinde birinci olduk. Ardından Vakıfbank voleybolda Avrupa Şampiyonu oldu...

Her iki yayını TRT Spor gerçekleştirdi. Yani açık kanal. Hatta Vakıfbank'ın maçını S Sport yayınlayacaktı, TRT başarılı bir hamle ile ' daha geniş kitlelere yayılsın' mantığı ile maçın yayın hakkını aldı.

İzlerken göğsümüz kabardı, heyecanlandık. Merak ettim karşılığı 'reytingler ne durumda diye?

Boks finali TRT Spor Yıldız'da yayınlandı, 0.30 ortalama reyting. Vakıfbank'ın maçının reyting oranı; yüzde 0,76, share; 2.62.

Beklemiyordum bunu. Bu muydu karşılığı bu kadar büyük başarıların?"