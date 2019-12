-AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİNDE SON MAÇLAR TAMAMLANDI ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Futbolda, Avrupa Şampiyonlar Ligi (A), (B), (C) ve (D) gruplarında son maçlar bugün tamamlandı. Son maçların ardından gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar bir üst tura yükselirken, 3. olanlar ise mücadeleye UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. (A) Grubu'nda Tottenham ve İnter, (B) Grubu'nda Schalke 04 ve Lyon, (C) Grubu'nda Manchester United ve Valencia, (D) Grubu'nda ise Barcelona ile Copenhagen bir üst tura yükseldi. Öte yandan (A) Grubu üçüncüsü Twente, (B) Grubu üçüncüsü Benfica, (C) Grubu üçüncüsü Glasgow Rangers ve (D) Grubu üçüncüsü Rubin Kazan da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. (C) Grubu'nda yer alan Bursaspor ise grubunu 1 beraberlik, 5 yenilgi ve 1 puanla 4. ve son sırada tamamlayarak elendi. Gruplarda bugün yapılan 6. ve son maçlarda alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle: -SONUÇLAR- -A GRUBU- Werder Bremen - Inter Milan...................(3 - 0) Twente - Tottenham............................(3 - 3) -B GRUBU- Lyon - Hapoel Tel Aviv........................(2 - 2) Benfica - Shalke 04...........................(1 - 2) -C GRUBU- Bursaspor - Rangers...........................(1 - 1) Manchester United - Valencia..................(1 - 1) -D GRUBU- Barcelona - Rubin Kazan.......................(2 - 0) Copenhagen - Panathinaikos....................(3 - 1) -PUAN DURUMLARI- -A GRUBU- TAKIMLAR O G B M A Y P -------------------------------------------------------- 1. Tottenham Hotspur 6 3 2 1 18 11 11 2. İnter 6 3 1 2 12 11 10 3. Twente 6 1 3 2 9 11 6 4. Werder Bremen 6 1 2 3 6 12 5 -B GRUBU- TAKIMLAR O G B M A Y P -------------------------------------------------------- 1. Schalke 04 6 4 1 1 10 3 13 2. Lyon 6 3 1 2 11 10 10 3. Benfica 6 2 - 4 7 12 6 4. Hapoel Tel Aviv 6 1 2 3 7 10 5 -C GRUBU- TAKIMLAR O G B M A Y P -------------------------------------------------------- 1. Manchester United 6 4 2 - 7 1 14 2. Valencia 6 3 2 1 15 4 11 3. Rangers 6 1 3 2 3 6 6 4. Bursaspor 6 - 1 5 2 16 1 -D GRUBU- TAKIMLAR O G B M A Y P -------------------------------------------------------- 1. Barcelona 6 4 2 - 14 3 14 2. Copenhagen 6 3 1 2 7 5 10 3. Rubin Kazan 6 1 3 2 2 4 6 4. Panathinaikos 6 - 2 4 2 13 2