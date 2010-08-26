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AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ MONACO (A.A)

26 Ağustos 2010 23:21

-AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ MONACO (A.A) - 26.08.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları, Monaco'da çekildi. Kuraya 4. torbadan katılan Bursaspor, (C) Grubu'nda Manchester United (İngiltere), Valencia (İspanya) ve Glasgow Rangers (İskoçya) takımlarıyla eşleşti. Final karşılaşması İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley stadında 28 Mayıs'ta oynanacak olan Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde, gruplardaki ilk maçlar ise 14-15 Eylül'de yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki eşleşmeler şöyle oluştu: (A) Grubu: ---------- İnter (İtalya) Werder Bremen (Almanya) Tottenham Hotspur (İngiltere) Twente (Hollanda) (B) Grubu: ---------- Lyon (Fransa)    Benfica (Portekiz)  Schalke 04 (Almanya) Hapoel Tel-Aviv (İsrail) (C) Grubu: ---------- Manchester United (İngiltere) Valencia (İspanya) Glasgow Rangers (İskoçya) Bursaspor (D) Grubu: ---------- Barcelona (İspanya) Panathinaikos (Yunanistan)   Kopenhag (Danimarka) Rubin Kazan (Rusya) (E) Grubu: ---------- Bayern Münih (Almanya)  Roma (İtalya) Basel (İsviçre) Cluj (Romanya) (F) Grubu: ---------- Chelsea (İngiltere)    Marsilya (Fransa) Spartak Moskova (Rusya) Zilina (Slovenya) (G) Grubu: ---------- Milan (İtalya) Real Madrid (İspanya)   Ajax (Hollanda) Auxerre (Fransa) (H) Grubu: ---------- Arsenal (İngiltere)  Shakhtar Donetsk (Ukrayna) Braga (Portekiz)    Partizan (Sırbistan) Gruplarda maç takvimi şöyle: 1. hafta : 14-15 Eylül 2. hafta : 28-29 Eylül 3. hafta : 19-20 Ekim 4. hafta : 02-03 Kasım 5. hafta : 23-24 Kasım 6. hafta : 07-08 Aralık

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