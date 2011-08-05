-AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF KURALARI ÇEKİLDİ ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kurada seri başı takımlar arasında yer alan Almanya'nın Bayern Münih takımı, İsviçre ekibi Zürih, İngiltere'nin Arsenal takımı ise İtalyan temsilcisi Udinese ile eşleşti. Kurada eşleşmeler şöyle: Wisla Krakow (Polonya) - Apoel (Kıbrıs Rum kesimi) Maccabi Hayfa (İsrail) - Genk (Belçika) Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Malmö (İsveç) Kopenhag (Danimarka) - Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti) Bate Borisov (Belarus) - Sturm Graz (Avusturya) Odense (Danimarka) - Villarreal (İspanya) Twente (Hollanda) - Benfica (Portekiz) Arsenal (İngiltere) - Udinese (İtalya) Bayern Münih (Almanya) - Zürih (İsviçre) Lyon (Fransa) - Rubin Kazan (Rusya) Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları 16-17 ve 23-24 Ağustos'ta oynanacak, tur atlayan takımlar Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe, eleme maçı oynamadan doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma hakkı kazanmıştı. Kupada grup kuraları, 25 Ağustos'ta Monaco'da çekilecek ve maçlar 13 Eylül'de başlayacak. Kupanın final maçı, 19 Mayıs 2012'de Münih'te oynanacak.