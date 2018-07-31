Avrupa Şampiyonası'na madalyalı başlangıç

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) ev sahipliğinde dünşçç başlayan 20'nci Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı, bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanarak ilk günü tamamladı.

İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde Paletli Yüzme Genç Milli Takımı üç madalya kazandı. Öğleden sonra yapılan suüstü monopalet ve çift palet final yarışlarında 2017'de Rusya'da ilk dünya şampiyonluğunu kazanan Muhammed Emin Bay, 400 metre suüstü monopalette 3.07.65 dakikalık derecesiyle altın madalya aldı.

Tuğcan Kaytar, 100 metre suüstü monopalette 36.83 saniyelik derecesiyle, Rus Egor Kacmashev'in ardından yarışı tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Aynı yarışta yüzen Onur Berke Kuyumcu ise 36.94 saniyede üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Rus sporculardan dünya rekoru

Erkeklerde Rus Aleksey Fedkin 100 metre suüstü çift palette 41.56 saniyelik derecesiyle yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Bayanlarda 400 metre suüstü monopalette Rus Ekaterina Mikhailushkina 3.15.58 dakikalık derecesiyle dünya rekorunu kırdı.

Türkiye Milli Takımı Antrenörü Özgür Alemdar, şampiyonanın ilk gününde 3 madalya kazandıklarını belirterek, "Özellikle orta ve uzun mesafelerde iddialıyız. Bugün bu mesafelerde ilk Avrupa şampiyonluğumuzu, gümüş ve bronz madalyaları sporcularımız ülkemize hediye etti. Diğer disiplinlerde de madalya bekliyoruz" dedi.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen ise "Son yıllarda paletli yüzmede Genç Milli Takımımız birbirinden güzel uluslararası başarılara imza atıyorlar. Şimdi kendi ülkemizde tarih yazmaya devam ediyoruz. Genç sporcularımız, önümüzdeki yıllarda büyükler grubunda yarışacak ve yine benzer, hatta daha iyi başarılara imza atacaklar. Onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu. (DHA)